A Apple vai lançar este ano os seus primeiros smartphones 5G. Apesar de estarem previstos lançamentos de modelos 4G, para responder às necessidades de mais utilizadores pelo mundo, a verdade é que os holofotes estarão apontados para os modelos do iPhone 12 com 5G.

Depois do sucesso estrondoso que foi o iPhone 11 em termos de vendas pelo mundo, a Apple poderá este ano estar pronta para vender menos dos seus smartphones topo de gama.

iPhone 12 poderá não atingir o sucesso esperado?

As vendas do iPhone 11 superaram todas as expectativas. Só no primeiro trimestre do ano, este foi o smartphone mais vendido em todo o mundo, mesmo olhando para opções substancialmente mais baratas. Além disso, na gama alta, o iPhone 11 e as suas variantes, 11 Pro Max e 11 Pro, foram os mais vendidos.

Com o iPhone 12 a vislumbrar no horizonte, previa-se inicialmente que a Apple deveria vender este ano 30 a 40 milhões de unidades do novo iPhone e das suas variantes. Contudo, um relatório recente da DigiTimes, vem contrariar estas expectativas. O relatório refere, portanto, que a Apple deverá apenas vender 15 a 20 milhões de unidades da nova linha de iPhones em 2020.

Os fornecedores de componentes, parceiros da Apple, estão pouco otimistas em relação aos iPhone 12 da série 5G que serão lançados este ano. Isto fez com que revissem em baixa as vendas dos novos modelos.

Apple poderá apenas estar a diversificar fornecedores

Apesar desta expectativa dos parceiros habituais da Apple, a verdade é que ainda é cedo para perceber se realmente a Apple prevê vender menos iPhones este ano. O relatório avança que a empresa poderá simplesmente estar a diversificar a sua cadeia de fornecedores. Assim, poderá diminuir custos e quebrar a dependência que tem face a alguns deles.

O aumento de fabricantes na China, levou a Apple a criar relações com mais empresas na produção dos seus iPads, Apple Watches e até AirPods.

Há, no entanto, que considerar que a pandemia fez diminuir drasticamente as vendas de smartphones de topo de gama em todo o mundo. Tal poderá refletir-se nas vendas dos novos iPhones 12 5G.