Apple pode cobrar até 20 dólares por mês por funcionalidades do Apple Intelligence

A IA da Apple está mesmo quase a chegar. Deverá ser uma das grandes novidades que a gigante de Cupertino deverá apresentar com o novo iPhone e assim garantir uma presença nesta nova área. Apesar de se esperar que seja uma oferta, há já quem preveja que seja mais uma fonte de rendimento para a Apple e apresenta até os valores esperados para o Apple Intelligence.

Apple pode cobrar até 20 dólares por mês

As primeiras funcionalidades do Apple Intelligence chegaram nas primeiras betas do iOS 18, iPadOS 18 e macOS Sequoia. Espera-se que sejam lançados gradualmente até à primavera do próximo ano, altura em que este processo será concluído com a nova experiência Siri completa. No entanto, embora ainda não tenham chegado oficialmente, alguns analistas sugerem que alguns elementos possam ter de ser pagos.

Recentemente, vários analistas indicaram que a Apple poderia cobrar até 20 dólares por mês pelas funcionalidades mais avançadas do Apple Intelligence. Existe a possibilidade de, para utilizar estas funções pagas, ser necessária uma subscrição do Apple One, o pacote de serviços da empresa.

Neil Shah, da Counterpoint Research, afirmou que a Apple gostaria de recuperar o seu investimento em IA cobrando aos utilizadores por algumas das funcionalidades. Segundo este analista, a subscrição pode custar entre 10 e 20 dólares por mês, potencialmente como parte do Apple One para as funcionalidades mais avançadas.

Pagar por funcionalidades do Apple Intelligence

Ben Wood, chefe de investigação da CCS Insight, afirmou "a Apple conseguiu rentabilizar com sucesso os serviços de valor acrescentado que oferece e, como resultado, estabeleceu um precedente entre os seus utilizadores de pagamento por serviços premium. Não é de descartar que a Apple possa cobrar por funcionalidades avançadas no futuro".

Outra possibilidade descrita é um modelo baseado no que é usado pela OpenAI ou pela Microsoft. Este permite o acesso gratuito às funções mais básicas, mas tem associada a cobrança de uma subscrição para poder utilizar as mais avançadas.

Recorde-se que as funcionalidades do Apple Intelligence que veremos chegar primeiro incluirão ferramentas importantes. Aqui teremos as associadas à escrita, a nova interface Siri, o novo modo de foco inteligente, resumos de conteúdos em várias apps e notificações, Image Playground, Genmoji e a integração com o ChatGPT, que deverá chegar no fim do ano.