Apple permite agora que a IA da Siri aceda a aplicações de terceiros

A Apple deu um passo enorme na evolução da sua assistente virtual, permitindo que a Siri AI execute ações em aplicações de terceiros. A novidade chega com a atualização iOS 27.3, que começou a ser disponibilizada esta terça-feira.

Integração alargada a todas as apps

Com esta atualização, os programadores podem integrar as novas funcionalidades da Siri AI em “todas as apps”. Isto significa que a assistente passa a poder utilizar o contexto pessoal do utilizador, processar pedidos em linguagem natural e usar a perceção do ecrã para concluir tarefas.

A atualização, disponibilizada como Developer Preview, introduz ainda a funcionalidade “app skills”. Esta permite que os programadores criem competências específicas que combinam várias tarefas numa única ação. Segundo a documentação da Apple, os utilizadores não precisam de mencionar o nome da aplicação quando esta está em primeiro plano, durante uma Live Activity ou numa conversa com a Siri AI sobre a mesma.

Por exemplo, uma pessoa pode pedir uma viagem numa aplicação de transporte, seguir as atualizações da Live Activity enquanto espera e depois solicitar a alteração do local de recolha ao dizer: “Hey Siri, muda a minha recolha para uma nova morada”.

De acordo com o 9to5Mac, a Apple já tinha disponibilizado um conjunto mais limitado de funcionalidades a programadores externos, mas esta é a primeira vez que a integração é tão abrangente.

Apps próprias da Apple também beneficiadas

A Apple está a trazer estas capacidades da Siri AI também para as suas próprias aplicações, incluindo Calendário, Ficheiros, Finder, Diário, Mail, Mapas, Mensagens, Música, Notas, Fotos, Pré-visualização, Lembretes, Safari, Atalhos e Meteorologia.

Os utilizadores podem, por exemplo, encontrar uma cafetaria que visitaram na semana passada ou arquivar ficheiros que não são abertos há mais de um ano. A empresa sublinha ainda que é possível perguntar à Siri AI o que esta pode fazer em cada aplicação.

Com esta expansão, a Siri AI torna-se uma assistente mais poderosa e integrada no ecossistema Apple, capaz de compreender e executar tarefas complexas em múltiplas aplicações.

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