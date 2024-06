Apple patenteia novo design dos AirPods com ecrã incorporado na caixa

A Apple tem, com urgência, de trazer algo novo aos seus produtos, principalmente aos vestíveis, visto que os AirPods, por exemplo, estão já a perder mercado. Nesse sentido, é interessante perceber para onde se mexe a gigante da tecnologia. Por exemplo, que tal colocar um ecrã na caixa dos AirPods para "gerir" a música?

Os AirPods do futuro poderão vir com um ecrã tátil incorporado na caixa. Ou, pelo menos, foi isso que foi revelado numa patente da empresa. Isto tornaria o estojo dos AirPods semelhante ao lendário iPod nano que a Apple lançou há alguns anos, um estojo que poderia ser utilizado para controlar a reprodução de música, por exemplo.

É de notar que se trata de uma patente e de um conceito que foi criado a partir dela. As patentes são ideias de invenção da empresa e a grande maioria delas nunca se concretiza; estão lá para o caso de um dia se decidir trabalhar nelas. De qualquer forma, vamos ver como seriam estes AirPods futuristas que a Apple patenteou.

Apple precisa de ser mais ambiciosa com o futuro da caixa dos AirPods

Desde que os primeiros AirPods foram lançados em 2016, a Apple tem feito atualizações e melhorias regulares nas capas que seguram os seus auscultadores sem fios. No entanto, a grande maioria deles está relacionada ao carregamento e, na segunda geração do AirPods Pro, ao suporte para a aplicação Encontrar (Find My)

Em setembro de 2022, a Apple registou pela primeira vez uma patente descrevendo um estojo AirPods com um ecrã sensível ao toque embutida.

De acordo com os próprios exemplos da patente, este ecrã poderia ser usado para:

Controlar a reprodução de áudio;

Ativar e interagir com a Siri;

Receber e responder a iMessages;

Verificar a previsão do tempo;

Ouvir livros áudio.

O curioso é que esta patente, registada há um ano e meio, foi recentemente atualizada, o que indica que a Apple estaria muito interessada em desenvolver uma capa muito poderosa e inovadora para os seus AirPods, que faria lembrar muito o iPod nano de sexta geração, um modelo que chegou a ser utilizado como relógio.

Como dissemos, trata-se de uma patente. Seria interessante ver os AirPods com um estojo deste género, porque em algumas situações seria muito útil. Atualmente, é possível controlar muitas coisas a partir dos auscultadores, mas ter funcionalidades extra no estojo seria bem-vindo.