Apple ouviu os utilizadores: watchOS 27.2 recupera uma função muito útil

O watchOS 27 trouxe várias novidades ao Apple Watch, mas também retirou uma funcionalidade que muitos utilizadores usavam diariamente. A Apple parece ter ouvido as críticas e vai recuperá-la no watchOS 27.2. Contudo, há uma diferença importante.

O seletor de aplicações está de volta

Até ao watchOS 26, bastava premir duas vezes a Coroa digital (Digital Crown) para abrir rapidamente o seletor de aplicações. A partir daí era possível regressar à aplicação anterior ou percorrer as apps utilizadas recentemente.

Com o watchOS 27, a Apple eliminou este comportamento e o Alternar entre apps desapareceu. A alteração tornou menos prática uma tarefa tão simples como comutar rapidamente entre duas aplicações.

A boa notícia é que a segunda beta do watchOS 27.2 volta a incluir esta funcionalidade. A má notícia é que o conhecido duplo clique na Coroa digital não regressa.

Agora é preciso usar o ecrã

No watchOS 27.2, quando o utilizador está dentro de uma aplicação, terá de premir e manter pressionada a zona inferior do ecrã para abrir o seletor de aplicações recentes.

Depois disso, o funcionamento é bastante semelhante ao anterior. É possível rodar a Coroa digital para percorrer as aplicações abertas ou deslizar uma aplicação para a esquerda e tocar no “X” para a remover do seletor.

É uma solução funcional, mas provavelmente menos imediata para quem passou anos habituado a usar dois cliques na Coroa digital.

Porque mudou a Apple este gesto?

Há uma razão para a Apple não devolver simplesmente o antigo atalho. O duplo clique na Coroa digital está reservado para o Retroceder em direto, uma nova funcionalidade de inteligência do Apple Watch.

O Retroceder em direto (ou Live Rewind) permitirá recuperar uma transcrição do que foi dito nos 15 segundos anteriores, estando previsto para chegar ao Apple Watch Series 12 e Apple Watch Ultra 4.

Esta decisão levanta, contudo, uma questão curiosa: modelos anteriores que não suportam Live Rewind também perderam o antigo atalho da Coria digital com o watchOS 27.

Uma pequena correção que fará diferença

O regresso do Seletor de aplicações mostra que a Apple parece ter reconhecido que o novo sistema do watchOS 27 não substituía totalmente a rapidez da solução anterior.

O watchOS 27 introduziu uma grelha dinâmica que apresenta aplicações sugeridas com base no contexto de utilização, além do acesso à Siri e à lista completa de apps. Mas isto não é tão rápido como saltar diretamente para a aplicação utilizada anteriormente.

Há ainda um pormenor importante: esta alteração foi encontrada no watchOS 27.2 beta 2, pelo que a Apple ainda poderá modificar o gesto antes da versão final.

Se tudo se mantiver, o Apple Watch recuperará finalmente uma das suas pequenas mas úteis ferramentas de multitarefa. Só teremos de reaprender a forma de chegar até ela.