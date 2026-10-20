Apple obrigada a revelar a bateria do iPhone Duo e os números surpreendem

Acabou o mistério sobre a bateria do iPhone Duo. As regras de transparência e etiquetagem energética da Europa não deixaram margem para manobras e forçaram a publicar dados técnicos reais. Os documentos oficiais mostram sobre o dobrável da Apple tudo antes mesmo de chegar às mãos dos primeiros utilizadores.

Capacidade da bateria do iPhone Duo revelada

O novo iPhone Duo esconde uma bateria de 4883 mAh dividida em duas células. É um valor acima do esperado para um formato tão fino e complexo. Para colocar os números em perspetiva, o iPhone 18 Pro conta com 4288 mAh na versão eSIM (ou 4056 mAh no modelo com cartão físico vendido na Europa), enquanto o pesado iPhone 18 Pro Max sobe aos 5567 mAh. O dobrável fica exatamente no meio desta tabela, sem sacrificar espaço interno.

Bateria do iPhone Duo contra concorrência

No campeonato dos dobráveis tipo livro, a comparação direta traz boas notícias para os fãs do iOS. O recém-lançado Samsung Galaxy Z Fold 8 fica-se pelos 4800 mAh, ligeiramente abaixo da proposta norte-americana. Já o Xiaomi 18 Fold joga noutra divisão e chega aos 6000 mAh graças às novas tecnologias de silício-carbono, mantendo uma vantagem clara na capacidade bruta face ao modelo da Apple.

Mas os números no papel só contam metade da história quando há dois ecrãs para alimentar. Nos dados oficiais enviados a Bruxelas, a Apple garante 31 horas de reprodução de vídeo com o painel interno totalmente aberto. Se o utilizador usar apenas o ecrã exterior, a autonomia salta para as 44 horas. É um registo muito próximo das 34 horas do iPhone 18 Pro e das 43 horas do modelo Pro Max em uso contínuo.

APPLE iPhone Duo APPLE iPhone 18 Pro APPLE iPhone 18 Pro Max

Autonomia na Europa e a falta de stock

A etiqueta energética europeia inclui ainda o teste normalizado de resistência por ciclo, que simula uma utilização diária mista. Aqui, o iPhone Duo aguenta 51 horas e 30 minutos. Fica praticamente empatado com as 52 horas do iPhone 18 Pro e bate diretamente as 49 horas e 10 minutos registadas pelo rival Galaxy Z Fold 8 sob o mesmo protocolo de testes.

Na prática, isto traduz-se num dia a um dia e meio de utilização real longe da tomada. Ler e-mails no comboio com o ecrã fechado, abrir o painel principal para ver vídeos ou alternar entre redes sociais e chamadas não vai obrigar ninguém a andar com uma powerbank no bolso. A gestão energética do iOS 27 compensa o consumo extra do ecrã dobrável sem exigir sacrifícios no brilho ou na fluidez.

O lançamento oficial acontece já a 23 de outubro, mas comprar um exemplar vai exigir muita paciência. As pré-encomendas no site oficial esgotaram rapidamente e as novas datas de entrega já apontam para 25 de janeiro de 2027. A produção inicial ficou muito aquém da procura real e quem não reservou o equipamento nas primeiras horas terá de esperar pelo próximo ano.