Na continuação dos trabalhos que tem vindo a preparar para o iPhone e para os seus restates equipamentos móveis, a Apple lançou o iOS 16.3. Esta versão são chega sozinha e há também o novo macOS 13.2 para os computadores Mac.

Estas versões corrigem vários problemas de segurança e alguns bugs, mas tem uma novidade de peso para a proteção dos utilizadores. Falamos das chaves de segurança, que vão aumentar a segurança no acesso às contas da Apple.

As novidades que o iOS 16.3 traz

O novo sistema dedicado ao iPhone está já disponível, para todos os que quiserem atualizar os seus equipamentos. Os novos recursos do iOS 16.3 são já conhecidos e podem ser vistos com detalhe abaixo:

Novo papel de parede Unity homenageia a história e a cultura negra em comemoração ao Mês da História Negra

Chaves de segurança para Apple ID permitem que os utilizadores reforcem a segurança das suas contas exigindo uma chave de segurança física como parte do processo de login de autenticação de dois fatores em novos dispositivos

Suporte para o novo HomePod (2ª geração)

Chamadas SOS de emergência agora exigem segurar o botão lateral com o botão de volume para cima ou para baixo e soltá-lo para evitar chamadas de emergência inadvertidas

Este vão chegar naturalmente para os utilizadores, que assim podem explorar todas as novidades. Basta procurar esta atualização e rapidamente vão encontrar todas as melhorias.

Apple corrigiu problemas no iPhone

Esta nova atualização do iOS também inclui algumas correções de bugs e melhorias para o iPhone. Assim, e no iOS 16.3, podem ver corrigidos os seguintes problemas:

Corrige um problema no Freeform em que alguns traços de desenho criados com o Apple Pencil ou o dedo podem não aparecer em quadros compartilhados

Resolve um problema em que o papel de parede pode aparecer preto no ecrã de bloqueio

Corrige um problema em que linhas horizontais podem aparecer temporariamente ao ativar o iPhone 14 Pro Max

Corrige um problema em que o widget Home Lock Screen não exibe com precisão o estado da app Home

Resolve um problema em que a Siri pode não responder adequadamente às solicitações de música

Resolve problemas em que as solicitações da Siri no CarPlay podem não ser entendidas corretamente

macOS 13.2 é outra atualização importante

Há ainda questões de segurança que estavam a afetar versões anteriores do iOS e que a Apple corrigiu com esta atualização. Estas situações permitiam que fosse elevadas as permissões de execução, recorrendo a outras apps da Apple.

A Apple lançou o macOS 13.2, que traz um novo recurso que é o suporte para chaves de segurança com Apple ID. Para além disso, também inclui mais de 20 correções de segurança. Pela primeira vez no iPhone, iPad e Mac, o iOS 16.3 e o macOS 13.2 permitem que seja usada uma chave física para aumentar a segurança de seu ID Apple.

O macOS 13.2 também vem com 20 correções de segurança que impedem que aplicativos acedam a dados confidenciais do utilizador, que executem código arbitrário com privilégios de kernel e muito mais.