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Apple lançou o HomeView: o novo dispositivo quer ser o centro da casa inteligente

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A Apple apresentou oficialmente o HomeView, um novo equipamento que combina um ecrã tátil de 7 polegadas, funcionalidades de entretenimento, videochamadas e controlo da casa inteligente. Com a Siri AI e a Apple Intelligence, a empresa pretende tornar a gestão dos dispositivos domésticos mais simples e personalizada.

Um ecrã para controlar toda a casa

O Apple HomeView foi concebido para funcionar como um centro de controlo doméstico. O equipamento integra um ecrã Liquid Retina de 7 polegadas e pode ser colocado sobre uma mesa ou instalado na parede, adaptando-se a diferentes divisões da casa.

A versão de mesa inclui uma base com sistema de som e um suporte articulado que permite ajustar a inclinação do ecrã. O dispositivo estará disponível em quatro cores: prateado, luz das estrelas, rosa e cinzento espacial. A versão de parede será comercializada em prateado e cinzento espacial.

Uma das principais funcionalidades é a capacidade de reconhecer até seis utilizadores através do rosto, apresentando a cada pessoa um ecrã personalizado, com aplicações, widgets e informações próprias. Entre os conteúdos disponíveis estão mensagens, calendário, lembretes e fotografias.

Siri AI assume papel central

A integração da nova Siri AI, baseada na Apple Intelligence, é um dos principais destaques do HomeView. Segundo a Apple, o assistente foi desenvolvido para permitir conversas mais naturais, responder a perguntas sobre diferentes assuntos e facilitar a execução de tarefas.

Quando associado a um iPhone ou iPad compatível com a Apple Intelligence, o dispositivo pode recorrer a informações pessoais, como eventos do calendário e mensagens, para fornecer respostas mais contextualizadas.

A experiência também inclui funcionalidades de entretenimento. O HomeView permite utilizar serviços como Apple Music, Apple Podcasts e Apple TV, além de aplicações de áudio e vídeo compatíveis. O sistema de som integra dois altifalantes de gama completa no ecrã e um woofer na base, com processamento de áudio para otimizar a reprodução.

O equipamento suporta ainda chamadas FaceTime, envio e resposta a mensagens e a funcionalidade Intercom, que permite transmitir avisos para outras divisões da casa. Na cozinha, pode apresentar receitas passo a passo, acompanhar ingredientes e controlar temporizadores por voz.

Controlo doméstico e segurança

O HomeView pretende também simplificar a gestão dos dispositivos inteligentes. Através do ecrã ou de comandos de voz, os utilizadores podem controlar luzes, termóstatos, fechaduras, estores e câmaras de segurança compatíveis.

O equipamento consegue apresentar até nove transmissões de câmaras em simultâneo. Com uma subscrição iCloud+ compatível e os equipamentos adequados, permite ainda receber notificações sobre pessoas, animais, encomendas e veículos detetados pelas câmaras.

A Apple anunciou igualmente a Apple Home Collection, uma nova gama de câmaras, termóstatos e fechaduras inteligentes desenvolvida em colaboração com a LG Electronics e a Schneider Electric. O HomeView será também compatível com acessórios suportados pela plataforma Apple Home e pelo padrão Matter.

A Apple destaca a privacidade como um dos pilares do novo equipamento. O HomeView utiliza mecanismos de segurança associados ao processador A18 para isolar o processamento de dados captados pelas câmaras e pelos microfones.

As informações pessoais, como mensagens e eventos do calendário, só são apresentadas quando o utilizador registado é reconhecido e o respetivo iPhone ou iPad emparelhado está presente e foi desbloqueado recentemente.

As solicitações à Siri podem ser processadas localmente ou através do Private Cloud Compute, tecnologia que, segundo a Apple, permite tratar pedidos na cloud sem armazenar os dados nem os disponibilizar à empresa.

Preço e disponibilidade: há uma limitação para Portugal

O Apple HomeView tem um preço anunciado de 299 dólares nos Estados Unidos, tanto na versão de mesa como na versão de parede. As pré-encomendas arrancam a 13 de outubro de 2026 em mercados selecionados, estando a chegada às lojas prevista para 13 de novembro.

No entanto, existe uma limitação importante para os consumidores portugueses: a Apple confirmou que o HomeView não estará disponível para venda na União Europeia, uma vez que a Siri AI ainda não está disponível no iOS nesta região. A empresa afirma estar a trabalhar para encontrar uma solução.

Para já, o HomeView representa uma nova aposta da Apple na casa inteligente, reunindo num único dispositivo controlo doméstico, entretenimento e assistência por inteligência artificial. Resta saber quando poderá chegar ao mercado europeu.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Apple HomeView

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  1. Avatar de Nome
    Nome

    Gimmick extremamente caro. As pessoas não largam os smartphones hoje em dia, não há nada neste gimmick que não se faça no smartphone.

    Responder
  2. Avatar de Pm
    Pm

    How much €€€?

    Responder
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