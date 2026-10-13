Apple lançou o HomeView: o novo dispositivo quer ser o centro da casa inteligente

A Apple apresentou oficialmente o HomeView, um novo equipamento que combina um ecrã tátil de 7 polegadas, funcionalidades de entretenimento, videochamadas e controlo da casa inteligente. Com a Siri AI e a Apple Intelligence, a empresa pretende tornar a gestão dos dispositivos domésticos mais simples e personalizada.

Um ecrã para controlar toda a casa

O Apple HomeView foi concebido para funcionar como um centro de controlo doméstico. O equipamento integra um ecrã Liquid Retina de 7 polegadas e pode ser colocado sobre uma mesa ou instalado na parede, adaptando-se a diferentes divisões da casa.

A versão de mesa inclui uma base com sistema de som e um suporte articulado que permite ajustar a inclinação do ecrã. O dispositivo estará disponível em quatro cores: prateado, luz das estrelas, rosa e cinzento espacial. A versão de parede será comercializada em prateado e cinzento espacial.

Uma das principais funcionalidades é a capacidade de reconhecer até seis utilizadores através do rosto, apresentando a cada pessoa um ecrã personalizado, com aplicações, widgets e informações próprias. Entre os conteúdos disponíveis estão mensagens, calendário, lembretes e fotografias.

Siri AI assume papel central

A integração da nova Siri AI, baseada na Apple Intelligence, é um dos principais destaques do HomeView. Segundo a Apple, o assistente foi desenvolvido para permitir conversas mais naturais, responder a perguntas sobre diferentes assuntos e facilitar a execução de tarefas.

Quando associado a um iPhone ou iPad compatível com a Apple Intelligence, o dispositivo pode recorrer a informações pessoais, como eventos do calendário e mensagens, para fornecer respostas mais contextualizadas.

A experiência também inclui funcionalidades de entretenimento. O HomeView permite utilizar serviços como Apple Music, Apple Podcasts e Apple TV, além de aplicações de áudio e vídeo compatíveis. O sistema de som integra dois altifalantes de gama completa no ecrã e um woofer na base, com processamento de áudio para otimizar a reprodução.

O equipamento suporta ainda chamadas FaceTime, envio e resposta a mensagens e a funcionalidade Intercom, que permite transmitir avisos para outras divisões da casa. Na cozinha, pode apresentar receitas passo a passo, acompanhar ingredientes e controlar temporizadores por voz.

Controlo doméstico e segurança

O HomeView pretende também simplificar a gestão dos dispositivos inteligentes. Através do ecrã ou de comandos de voz, os utilizadores podem controlar luzes, termóstatos, fechaduras, estores e câmaras de segurança compatíveis.

O equipamento consegue apresentar até nove transmissões de câmaras em simultâneo. Com uma subscrição iCloud+ compatível e os equipamentos adequados, permite ainda receber notificações sobre pessoas, animais, encomendas e veículos detetados pelas câmaras.

A Apple anunciou igualmente a Apple Home Collection, uma nova gama de câmaras, termóstatos e fechaduras inteligentes desenvolvida em colaboração com a LG Electronics e a Schneider Electric. O HomeView será também compatível com acessórios suportados pela plataforma Apple Home e pelo padrão Matter.

A Apple destaca a privacidade como um dos pilares do novo equipamento. O HomeView utiliza mecanismos de segurança associados ao processador A18 para isolar o processamento de dados captados pelas câmaras e pelos microfones.

As informações pessoais, como mensagens e eventos do calendário, só são apresentadas quando o utilizador registado é reconhecido e o respetivo iPhone ou iPad emparelhado está presente e foi desbloqueado recentemente.

As solicitações à Siri podem ser processadas localmente ou através do Private Cloud Compute, tecnologia que, segundo a Apple, permite tratar pedidos na cloud sem armazenar os dados nem os disponibilizar à empresa.

Preço e disponibilidade: há uma limitação para Portugal

O Apple HomeView tem um preço anunciado de 299 dólares nos Estados Unidos, tanto na versão de mesa como na versão de parede. As pré-encomendas arrancam a 13 de outubro de 2026 em mercados selecionados, estando a chegada às lojas prevista para 13 de novembro.

No entanto, existe uma limitação importante para os consumidores portugueses: a Apple confirmou que o HomeView não estará disponível para venda na União Europeia, uma vez que a Siri AI ainda não está disponível no iOS nesta região. A empresa afirma estar a trabalhar para encontrar uma solução.

Para já, o HomeView representa uma nova aposta da Apple na casa inteligente, reunindo num único dispositivo controlo doméstico, entretenimento e assistência por inteligência artificial. Resta saber quando poderá chegar ao mercado europeu.