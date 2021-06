Apple lançou a segunda beta do iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7 e watchOS 7.6

O iOS 14.6 saiu como versão final mas parece ter, nalguns utilizadores, um consumo maior de energia do que o habitual. Depois de ter trazido algumas novidades aos AirTags e Podcasts, a Apple quer afinar ainda mais esta versão iOS 14, assim como as versões dos outros dispositivos da mesmo fornada. Assim, a empresa lançou agora a segunda beta do iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7 e watchOS 7.6.

Se tem um perfil de programador já pode descarregar estas versões, assim como o sistema operativo macOS macOS Big Sur 11.5 beta 2.

PUB

iOS 14.7, iPadOS 14.7, tvOS 14.7 e watchOS 7.6 beta 2

As novas atualizações do iOS e iPadOS concentram-se sobretudo nas melhorias de desempenho, assim como a correção de bugs que foram detetados nas versões anteriores.

Concretamente em relação aos bugs, esta semana alguns utilizadores queixaram-se que, após a Apple ter lançado o iOS 14.6, os seus dispositivos passaram a drenar mais rapidamente a energia da bateria.

Apesar disso, há já queixas que esta nova beta traz igualmente problemas. Nas redes sociais, alguns utilizadores estão a ter dificuldades em conseguir que o seu cartão SIM seja reconhecido. Segundo parece, as pessoas mais afetadas são aquelas que usam o eSIM em vez do cartão SIM clássico. Mas isso não significa que 100% dos utilizadores que se depararam com o erro tenham um eSIM.

Portanto, se usa as versões beta no seu dispositivo principal, tenha atenção a esta alerta.

Sobre as novidades, há alguns recursos menores encontrados nesta beta 2, incluindo a chegada do recurso Índice de Qualidade do Ar a mais países, como a Itália, por exemplo.

Sobre esta atualização para os restantes dispositivos, não há muito a assinalar, há correções e melhoramentos, mas nada de grande impacto. No que toca ao macOS macOS Big Sur 11.5 beta 2, nada de grande monta, mas foi identificado um novo recurso de temporizador HomePod que funcionará com o app Casa e pode chegar também aos Macs, depois de ter chegado ao iOS na versão beta anterior.

Leia também: