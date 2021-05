Apple lançará os AirPods 3 este ano e AirPods Pro 2 em 2023… dizem!

A Apple tem um calendário muito próprio e com a introdução de mais produtos na categoria Música os dispositivos têm de arranjar espaço temporal para serem lançados. Assim, depois de já se falar há vários meses no lançamento dos AirPods 3, aparece agora um novo relatório que aponta os novos AirPods Pro 2 para o ano 2023.

O interessante no novo rumor é que este refere que os novos AirPods terão hastes mais curtas e os AirPods Pro 2 pode mesmo não ter hastes.

Novos AirPods no radar da Apple para 2022

A Apple lançará a nova versão dos seus auscultadores iniciais, redesenhados, em 2021 e seguirá com uma nova versão dos AirPods Pro em 2022, de acordo com um novo relatório de Mark Gurman e Debby Wu da Bloomberg, citando pessoas “com conhecimento do assunto”.

Os novos AirPods terão hastes mais curtas, aproximando-os da aparência dos AirPods Pro. Além disso, a Apple estará a testar um design dos AirPods Pro que não têm hastes. As fontes da Bloomberg afirmam que o design sem haste aparecerá pela primeira vez nos auscultadores Beats, que serão anunciados em junho.

Os AirPods na linha convencional também irão ser alvo de um novo design na sua caixa de transporte e carregamento. Além disso, espera-se que os AirPods Pro incluam uma nova tecnologia de deteção de movimento que seria usada para monitorizar a condição física.

Se a ideia é pensar que a Apple irá renovar toda a linha, as indicações não apontam nesse sentido, isto porque não se espera tão cedo uns novos AirPods Max, lançados no final do ano que passou.

A Apple classifica os AirPods como wearables (vestíveis), e coloca-os na mesma categoria de produtos como o Apple Watch. Cada vez que a Apple apresenta os seus ganhos trimestrais aos acionistas, esta categoria é uma das duas maiores áreas de crescimento para a empresa, junto com os serviços.

Aliás, se virmos os números apresentados, é fácil perceber que esta é uma categoria de sucesso. Atualmente a Apple arrecada 30 mil milhões de dólares por ano em receitas apenas com os wearables. Claro, ainda não superaram as receitas do iPhone, que ainda domina nos números da gigante de Cupertino. Apesar disso, esta rubrica já corresponde a cerca de 10% das vendas.

O segredo da data de lançamento dos auscultadores

No relatório não é apontada nenhuma data específica para a chegada dos AirPods 3, apesar de estarmos a breves dias do WWDC2021, um evento dedicado ao software e aos programadores. Posteriormente há o evento de outono, setembro ou outubro, onde são feitos os lançamentos do iPhone e Apple Watch.

No ano passado, no início de dezembro, a empresa de Cupertino lançou os AirPods Max. Poderá ser nesta altura que surge mais um produto da gama.

No entanto, os AirPods originais foram anunciados com o iPhone 7 e o Apple Watch Series 2 em setembro de 2016. Além disso, os AirPods Pro foram anunciados com um simples comunicado à imprensa, não tendo havido um evento ao vivo, em outubro de 2019.

Portanto… ainda está no segredo a data, o aspeto e outras novidades que poderão surpreender de novo o mercado Apple.

Leia também: