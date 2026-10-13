Apple lança quarta beta do iOS 27.2 com Siri em português e suporte ao HomeView

A atualização iOS 27.2 beta 4 chega aos programadores numa altura em que a Apple prepara novos dispositivos. A renovada aplicação Saúde continua em testes, mas deverá ficar para uma versão posterior.

A Apple lançou esta terça-feira, 13 de outubro, a quarta versão beta do iOS 27.2, cerca de uma semana depois da anterior. Em paralelo, disponibilizou também uma nova beta do iPadOS 27.2 para os programadores testarem a próxima atualização do iPad.

Segundo informações, esta versão do sistema será também necessária para o novo HomeView. O lançamento público do iOS 27.2 é esperado ainda este mês, embora a data exata permaneça por confirmar.

Siri em português é uma das principais novidades

Para os utilizadores de língua portuguesa, o destaque do iOS 27.2 está na expansão dos idiomas da Siri AI. O português junta-se ao francês, japonês, coreano e espanhol, alargando o acesso à nova experiência do assistente da Apple.

Este suporte já estava presente nas versões de teste anteriores. Assim, trata-se de uma novidade do iOS 27.2 e não de uma funcionalidade introduzida especificamente na beta 4.

O guia de novidades confirma a presença do português, mas não esclarece, nessa informação, as variantes regionais abrangidas. Por isso, ainda não é possível concluir daí quais serão as condições específicas para os utilizadores em Portugal.

Nova aplicação Saúde está em testes, mas deverá chegar mais tarde

A aplicação Saúde renovada é uma das alterações mais visíveis nas betas do iOS 27.2. A Apple está a testar uma organização com novas áreas, incluindo Insights e Longevity, para ajudar os utilizadores a acompanhar e interpretar os seus dados.

Entre as funcionalidades está a Saúde metabólica, uma estimativa que utiliza indicadores como atividade física, capacidade cardiorrespiratória e duração do sono. A experiência inclui ainda avaliações que podem ser realizadas com o iPhone para analisar aspetos como flexibilidade e equilíbrio.

Contudo, estar numa beta não garante a presença na atualização final. Segundo informações, o novo desenho da aplicação Saúde não deverá ser lançado com a versão pública do iOS 27.2.

A previsão continua a ser a sua chegada ainda em 2026, através de uma atualização posterior. Inicialmente, a experiência estará disponível apenas em inglês dos Estados Unidos, sem calendário anunciado para outros idiomas.

iOS 27.2 prepara o iPhone para o HomeView

A atualização ganha também importância com a chegada do HomeView, o novo dispositivo da Apple para a casa. Apesar de ter capacidades próprias de inteligência artificial, algumas funções dependem de um iPhone ou iPad emparelhado.

Os pedidos à Siri que envolvem contexto pessoal, como procurar informações nas Mensagens ou no Calendário e realizar ações entre aplicações, exigem um dispositivo compatível com Apple Intelligence. Esse equipamento deverá ter o software atualizado e a Siri AI ativa num idioma suportado.

O HomeView continuará a oferecer algumas funcionalidades da Siri AI mesmo quando o dispositivo emparelhado não suporta Apple Intelligence. O acesso às funções que usam dados pessoais terá, porém, requisitos adicionais.

Apple TV, Música e Podcasts também recebem alterações

O iOS 27.2 traz outras mudanças que podem ter impacto na utilização diária. Na aplicação Apple TV, passa a ser possível criar e alternar entre perfis no iPhone e no iPad, incluindo perfis com restrições de conteúdo adequadas à idade.

A Apple está também a ajustar a apresentação de elementos na aplicação Música e a organização da aplicação Podcasts. Nas definições da Siri, surge a possibilidade de excluir várias aplicações de uma só vez, impedindo que apareçam na pesquisa, nas sugestões e nas funcionalidades do assistente.

Estas alterações fazem parte das novidades identificadas ao longo dos testes do iOS 27.2. A notícia sobre a beta 4 não apresenta uma lista de funcionalidades exclusivas desta versão.

Quando chega a versão final do iOS 27.2?

A expectativa aponta para o final de outubro. A Apple tinha indicado este mês para a disponibilização dos novos idiomas da Siri AI, enquanto o iPhone Duo tem lançamento marcado para 23 de outubro, com o iOS 27.1.

Este calendário sugere que o iOS 27.2 poderá chegar pouco depois do novo iPhone. Trata-se, contudo, de uma previsão: ainda não há uma data exata confirmada.

Como instalar a quarta beta?

Os programadores registados podem procurar a atualização em Definições > Geral > Atualização de software > Atualizações beta, selecionando a opção de beta para programadores do iOS 27.

No iPad, o processo é equivalente para o iPadOS 27.2. O lançamento agora anunciado refere-se às versões para programadores.