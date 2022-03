Apple lança o novo macOS Monterey 12.3! Atualize já…

Tal como estava previsto, a Apple lançou hoje o novo macOS Monterey 12.3. Esta é a terceira "grande" atualização do macOS Monterey que foi lançado em outubro de 2021.

Saiba já quais as novidades desta nova versão do macOS Monterey.

A atualização do ‌‌‌‌‌macOS Monterey‌‌ 12.3‌‌ pode ser descarregada em todos os Macs elegíveis. Para tal basta ir ao símbolo da maça, no canto superior esquerdo > Preferências do sistema e basta procurar e proceder à instalação . A Apple também lançou o macOS Big Sur 11.6.5 para utilizadores que ainda não atualizaram para o ‌macOS Monterey‌.

macOS 12.3 chega com a funcionalidade Controlo universal

O macOS 12.3 inclui a funcionalidade Controlo universal, que permite controlar o Mac e o iPad com um único rato e teclado. Esta atualização também inclui novos emoji, seguimento dinâmico dos movimentos da cabeça para a aplicação Música, e outras funcionalidades e correções de erros para o Mac.

Controlo universal (beta)

O Controlo universal permite controlar o iPad e o Mac com um único rato e teclado.

Possibilidade de digitar texto no Mac ou no iPad e de arrastar e largar ficheiros entre eles.

Áudio espacial

O seguimento dinâmico dos movimentos da cabeça está disponível na aplicação Música com AirPods compatíveis em computadores Mac com o chip M1.

Definições de áudio espacial personalizáveis para Desativado, Fixo e Com seguimento da cabeça, na central de controlo, com AirPods compatíveis em computadores Mac com o chip M1.

Emoji

Novos emoji, incluindo caras, gestos e objetos domésticos, disponíveis no teclado de emoji.

O emoji de aperto de mão permite escolher um tom de pele diferente para cada mão.

Esta versão também inclui as seguintes melhorias para o Mac:

A aplicação Podcasts disponibiliza um filtro de episódios: temporada, reproduzidos, por reproduzir, guardados ou descarregados.

Suporte para italiano e chinês (tradicional) na tradução de páginas web no Safari.

A aplicação Atalhos permite agora adicionar, remover ou consultar etiquetas com Lembretes.

As palavras-passe guardadas podem agora incluir as suas próprias notas.

Melhoria da exatidão das leituras da capacidade da bateria.

Esta versão também inclui correções de erros para o Mac:

O áudio podia ficar distorcido ao ver vídeo na aplicação Apple TV.

Algumas fotografias e vídeos podiam ser movidos acidentalmente ao organizar álbuns na aplicação Fotografias.

Algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todas as regiões ou em todos os dispositivos Apple. Encontrará informação acerca do conteúdo de segurança das atualizações de software da Apple no site aqui.