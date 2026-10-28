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Apple lança o MacBook Pro com ecrã tátil OLED e chip M5

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A Apple anunciou o primeiro MacBook Pro com ecrã tátil OLED, marcando uma mudança histórica na sua linha de portáteis. O novo modelo chega com o chip M5 e um design renovado.

Ecrã ProLED XDR e Dynamic Island

O novo MacBook Pro apresenta um ecrã OLED tandem, denominado ProLED XDR, com brilho máximo de 2000 nits, taxa de atualização de 120Hz e contraste de 10.000.000:1.

Inclui ainda uma Dynamic Island, semelhante à dos iPhones, para exibir atividades em tempo real. É o primeiro portátil da Apple com ecrã tátil.

Desempenho com chips M5 Pro e M5 Max

Está equipado com os processadores M5 Pro ou M5 Max, e não com o M6 dos outros MacBook Pro anunciados esta semana. O logótipo da Apple na tampa voltou a ser iluminado, um detalhe nostálgico apreciado pelos fãs.

Design e autonomia

O modelo de 14 polegadas pesa cerca de 1,36 kg e o de 16 polegadas cerca de 1,81 kg. A bateria oferece até 24 horas de utilização. Inclui porta MagSafe 3, jack para auscultadores, leitor de cartões SD, porta HDMI e três portas Thunderbolt 5. Suporta até três monitores externos em simultâneo, ou quatro com a versão M5 Max.

Durante anos, a Apple resistiu aos portáteis com ecrã tátil. Em 2010, Steve Jobs considerou-os “ergonomicamente terríveis”. Em 2012, Tim Cook comparou a convergência a misturar uma torradeira com um frigorífico.

A empresa chegou a experimentar a Touch Bar, mas acabou por removê-la em 2023. Este lançamento representa uma mudança na filosofia da marca.

O novo MacBook Pro estará disponível a partir de 6 de novembro, com preços desde 3399 euros para o modelo de 14 polegadas e 3999 euros para o de 16 polegadas.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Apple Ecrã Tátil M5 Max M5 Pro MacBook Pro

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