Apple lança o iOS 27.2 para trazer mais funcionalidades ao seu iPhone
Tal como era esperado e depois de várias versões beta e a RC da semana passada, a Apple disponibilizou agora a todos os iPhones compatíveis o iOS 27.2. Além disso, há igualmente novidades para os outros dispositivos.
O que há de novo?
Esta é a versão final do iOS 27.2. Uma versão que traz algumas novas funcionalidades aos iPhones.
Entre as novidades testadas estão o Dupla captura nas chamadas de grupo do FaceTime, mais idiomas para a Siri AI, perfis na aplicação Apple TV e alterações à organização dos episódios no Apple Podcasts.
O Apple Music também muda de imagem: o ícone passa a preto e branco e o azul destaca o separador ativo na aplicação.
watchOS 27.2 chega com uma Siri AI e suporte para português
A Apple lançou esta segunda-feira, 26 de outubro, o watchOS 27.2. A nova atualização traz melhorias à Siri no Apple Watch, com respostas mais rápidas, memória de conversas anteriores e acesso a mais contexto pessoal.
O português do Brasil está entre os novos idiomas suportados, mas há uma limitação para os utilizadores em Portugal.
Siri passa a recordar conversas anteriores
Uma das principais novidades do watchOS 27.2 é a capacidade de a Siri recuperar informações de interações passadas. Isto permite retomar um assunto sem ter de explicar novamente todo o contexto.
Por exemplo, o utilizador pode voltar a perguntar pelos restaurantes que a assistente sugeriu anteriormente. A ideia é tornar as conversas mais naturais e facilitar o acesso a informações já consultadas.
Além desta capacidade, a atualização promete respostas mais rápidas no Apple Watch.
Mais fontes de informação para responder aos pedidos
A Siri passa também a consultar mais fontes pessoais para preparar as respostas. Entre os conteúdos disponíveis estão fotografias recebidas nas Mensagens, participantes de eventos do Calendário e mensagens de voicemail.
O histórico e a Lista de leitura do Safari no iPhone também ganham relevância, permitindo à assistente encontrar informação relacionada com os pedidos do utilizador.
Para gerir este acesso, a atualização acrescenta uma opção no iPhone que permite escolher quais as aplicações a que a Siri, a Pesquisa e as sugestões podem aceder.
Português chega à Siri AI, mas Portugal continua de fora
O iOS 27.2 alarga o suporte da Siri AI ao português, francês, japonês, coreano e espanhol.
No entanto, o suporte para português não significa que estas funcionalidades fiquem disponíveis em Portugal. A Siri AI continua indisponível na União Europeia e na China continental.
Assim, os utilizadores portugueses terão de aguardar pela disponibilização destas capacidades na região para poderem tirar partido das novidades.
Notas de lançamento
Siri AI (todos os modelos de iPhone 16 e posteriores, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max)
- A Siri AI é uma versão mais eficaz e conversacional da Siri, que está a ser disponibilizada aos utilizadores em mais idiomas, com suporte para coreano, espanhol, francês, japonês e português. A Siri AI não está disponível na UE nem na China continental.
- A Siri AI ajuda a encontrar o que precisa e a realizar mais tarefas, recorrendo a funcionalidades como a compreensão do contexto pessoal, as ações das aplicações, a perceção do conteúdo no ecrã e o acesso a um vasto conhecimento geral.
- A aplicação específica para a Siri disponibiliza uma forma fácil de voltar a ver uma conversa existente ou iniciar uma nova conversa e sincroniza as conversas de forma privada em todos os seus produtos Apple com o iCloud.
- O modo Siri na Câmara integra a inteligência visual na aplicação Câmara, permitindo fazer perguntas e realizar ações consoante o que está à sua frente, como dividir uma conta ou procurar informação nutricional de uma refeição.
- A funcionalidade Escrever com Siri permite gerar um rascunho do zero, editar o que escreveu ou receber comentários praticamente em qualquer local onde possa digitar. Nas aplicações Mensagens e Mail, a Siri AI adapta-se à forma como escreve a cada pessoa, recorrendo às frases e à pontuação que usou em conversas anteriores com essas pessoas.
Outras funcionalidades
- A funcionalidade Resposta inteligente, nas aplicações Mail e Mensagens, ajuda a responder rapidamente a mensagens com sugestões de texto.
- Nos álbuns partilhados na aplicação Fotografias, é possível editar legendas e comentários, evitar a adição de fotografias duplicadas e apresentar um aviso antes de os álbuns caducarem, para que os participantes possam guardar fotografias e vídeos importantes.
- Compatibilidade com a marca de água SynthID, que permite identificar se uma imagem foi gerada ou modificada com ferramentas generativas, na aplicação Fotografias e no Image Playground.
- O separador Início na aplicação Podcasts apresenta duas secções distintas para Novos episódios e Continuar a reproduzir, o que permite encontrar as atualizações mais recentes dos seus programas e, depois, continuar a reproduzir a partir do ponto em que parou.
- O separador Amigos na aplicação Jogos fornece contexto sobre as sugestões de amizade e mostra os jogos jogados recentemente nas páginas de jogador dos amigos.
- Os perfis simples na aplicação TV permitem que todas as pessoas da casa tenham o próprio perfil, com recomendações adaptadas ao que gostam de ver.
- O FaceTime permite adicionar um serviço de interpretação de língua gestual de terceiros ou um serviço de legendas em tempo real a uma chamada.
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