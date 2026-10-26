Apple lança o iOS 27.2 para trazer mais funcionalidades ao seu iPhone

Tal como era esperado e depois de várias versões beta e a RC da semana passada, a Apple disponibilizou agora a todos os iPhones compatíveis o iOS 27.2. Além disso, há igualmente novidades para os outros dispositivos.

O que há de novo?

Esta é a versão final do iOS 27.2. Uma versão que traz algumas novas funcionalidades aos iPhones.

Entre as novidades testadas estão o Dupla captura nas chamadas de grupo do FaceTime, mais idiomas para a Siri AI, perfis na aplicação Apple TV e alterações à organização dos episódios no Apple Podcasts.

O Apple Music também muda de imagem: o ícone passa a preto e branco e o azul destaca o separador ativo na aplicação.

watchOS 27.2 chega com uma Siri AI e suporte para português

A Apple lançou esta segunda-feira, 26 de outubro, o watchOS 27.2. A nova atualização traz melhorias à Siri no Apple Watch, com respostas mais rápidas, memória de conversas anteriores e acesso a mais contexto pessoal.

O português do Brasil está entre os novos idiomas suportados, mas há uma limitação para os utilizadores em Portugal.

Siri passa a recordar conversas anteriores

Uma das principais novidades do watchOS 27.2 é a capacidade de a Siri recuperar informações de interações passadas. Isto permite retomar um assunto sem ter de explicar novamente todo o contexto.

Por exemplo, o utilizador pode voltar a perguntar pelos restaurantes que a assistente sugeriu anteriormente. A ideia é tornar as conversas mais naturais e facilitar o acesso a informações já consultadas.

Além desta capacidade, a atualização promete respostas mais rápidas no Apple Watch.

Mais fontes de informação para responder aos pedidos

A Siri passa também a consultar mais fontes pessoais para preparar as respostas. Entre os conteúdos disponíveis estão fotografias recebidas nas Mensagens, participantes de eventos do Calendário e mensagens de voicemail.

O histórico e a Lista de leitura do Safari no iPhone também ganham relevância, permitindo à assistente encontrar informação relacionada com os pedidos do utilizador.

Para gerir este acesso, a atualização acrescenta uma opção no iPhone que permite escolher quais as aplicações a que a Siri, a Pesquisa e as sugestões podem aceder.

Português chega à Siri AI, mas Portugal continua de fora

O iOS 27.2 alarga o suporte da Siri AI ao português, francês, japonês, coreano e espanhol.

No entanto, o suporte para português não significa que estas funcionalidades fiquem disponíveis em Portugal. A Siri AI continua indisponível na União Europeia e na China continental.

Assim, os utilizadores portugueses terão de aguardar pela disponibilização destas capacidades na região para poderem tirar partido das novidades.