Apple lança o HomePod Software 15 beta 3 após relatos de problemas de sobreaquecimento

O HomePod e HomePod mini têm um sistema operativo próprio e evoluem independentemente dos dispositivos que os gerem. Assim, recentemente alguns utilizadores queixaram-se de um anormal aquecimento das suas colunas inteligentes, visando quer a versão HomePod Software 14.6, quer mesmo a nova versão, mas ainda em modo beta, o HomePod Software 15. Agora a Apple lançou o software HomePod 15 beta atualizado.

De referir que esta nova versão não trouxe só correção de bugs. O HomePod Software 15 beta 3 traz suporte para áudio sem perdas.

HomePod Software 15 beta 3 traz mais que correções

Na semana passada, vários utilizadores relataram que as suas colunas inteligentes da Apple deixaram de funcionar após a atualização do Software 14.6, introduzida em maio com o iOS 14.6 e o ​​tvOS 14.6. Ao mesmo tempo, os utilizadores com o HomePod Software 15 beta notaram que os seus HomePods estavam a sobreaquecer sem motivo aparente.

A Apple então lançou há algumas horas o HomePod Software 15 beta 3 para as duas versões da coluna. Segundo notamos, esta atualização não só tem como objetivo corrigir bugs (entre eles, o bug que afetou alguns utilizadores), mas traz suporte para streaming sem perdas no Apple Music.

Esta novidade estava prometida há algum tempo. Depois de várias alterações na oferta Apple Music, com Áudio Lossless e Áudio Espacial (este mais para os AirPods) haveria de chegar para o HomePod.

E como posso instalar esta nova versão nova?

Esta versão não é descarregada via OTA depois de termos no iPhone o iOS 15 beta. Também não está disponível via Programa de Software Apple Beta ou Apple Developer. Somente os convidados do programa AppleSeeds têm acesso a esta nova versão do HomePod.

Depois de instalado o perfil, os utilizadores poderão instalar o novo software, assim como poderão no Apple Music ativar a reprodução de áudio lossless.

Supostamente estes erros ficarão corrigidos, mas mesmo nesta altura, lembre-se, estamos ainda a falar numa versão de teste e evolução.

