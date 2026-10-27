Apple lança novo iMac com M6: o que muda nesta geração?

Depois do MacBook Pro, é a vez do iMac receber o M6. O design não muda e as sete cores mantêm-se, mas, por dentro, há mais desempenho, mais Inteligência Artificial (IA) e conectividade atualizada.

O novo iMac de 24 polegadas continua com o formato tudo em um, bem como um ecrã Retina 4,5K, e vai estar disponível em azul, verde, rosa, amarelo, roxo, laranja e prateado. As encomendas abrem a 28 de outubro e a chegada às lojas está prevista para 6 de novembro.

M6: até o dobro do desempenho gráfico

O novo iMac vai estar disponível com CPU e GPU de 10 ou 12 núcleos. A versão mais avançada acrescenta dois núcleos em cada componente face ao modelo anterior com M4. Segundo os testes da Apple, o M6 permite:

Até 2x mais desempenho gráfico que o M4 em determinadas tarefas, como a edição de imagem no Affinity;

gráfico que o M4 em determinadas tarefas, como a edição de imagem no Affinity; Até 50% de melhoria em tarefas específicas no Microsoft Excel;

em tarefas específicas no Microsoft Excel; Até 2x mais desempenho em jogos com ray tracing.

IA em destaque na nova geração do iMac

O iMac conta com um Dual Neural Engine, composto por dois motores de 16 núcleos, aceleradores neuronais integrados na GPU e largura de banda de memória até 170 GB/s. Em testes de processamento de modelos de linguagem no LM Studio, a Apple fala em desempenho até 5x superior ao do iMac com M4.

Em memória, a base são 16 GB de memória unificada, com opção até 32 GB na versão de 12 núcleos. Na configuração de 10 núcleos, pode chegar aos 24 GB.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e SSD mais rápido

Na conectividade, chegam também o Wi-Fi 7 e o Bluetooth 6. O armazenamento SSD também ganha velocidade, com leituras e escritas até 2x superiores às da geração anterior, segundo a Apple.

Eis as diferenças entre as duas configurações:

10 núcleos : duas portas Thunderbolt 4 e suporte para um monitor externo até 6K;

: duas portas Thunderbolt 4 e suporte para um monitor externo até 6K; 12 núcleos: quatro portas Thunderbolt 4, suporte para dois monitores externos 6K e Ethernet de 2,5 Gb/s (que também pode ser adicionada como opção à versão de 10 núcleos).

Com Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e até quatro portas Thunderbolt 4, o novo iMac transfere arquivos grandes rapidamente e conecta uma ampla gama de acessórios e até dois monitores externos 6K, segundo a Apple.

Ecrã e restante equipamento

O ecrã Retina 4,5K mantém as 24 polegadas, os 500 nits de brilho e o suporte para a gama de cores P3. A configuração superior tem ainda a opção de vidro com nanotextura. A completar o pacote está uma câmara Center Stage de 12 MP, três microfones e um sistema de seis altifalantes com suporte para áudio espacial e Dolby Atmos.

Segundo a Apple, o novo iMac com M6 torna a edição de vídeo mais rápida e fluida em apps como o Final Cut Pro, permitindo que os criadores editem imagens em alta resolução, adicionem efeitos impressionantes e muito mais.

macOS 27 Golden Gate e a Siri AI

O iMac chega com o macOS 27 Golden Gate, que integra funcionalidades de Apple Intelligence e a nova Siri AI, uma versão mais avançada do assistente da Apple, que consegue usar informações de mensagens, e-mails e fotografias para responder a pedidos, executar ações em aplicações e está integrada com o Spotlight.

O Safari também ganha novidades: organização automática de separadores, acompanhamento de alterações em páginas web e criação de extensões personalizadas a partir de descrições.

A Siri AI está em beta no macOS 27.2 e, segundo a Apple, com suporte para português, embora algumas funcionalidades possam variar consoante o idioma e a região.

Preço e disponibilidade

O novo MacBook Pro com M6 estará disponível para reserva a partir das 17h10 de amanhã, dia 28 de outubro, com disponibilidade prevista para a próxima semana, no dia 6 de novembro.

O preço varia consoante a configuração: