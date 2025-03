Apple lança nova atualização de firmware para o carregador MagSafe

A Apple lançou há algumas horas uma atualização de firmware para o carregador MagSafe de 25W, compatível com o iPhone 12 e versões posteriores, bem como com os mais recentes AirPods. Se tem um, esta notícia interessa-lhe.

Novo firmware traz mais qualidade ao serviço

O novo firmware é a versão 2A146, substituindo a versão 2A143 lançada no início deste ano.

A Apple lançou o Carregador MagSafe a 13 de outubro de 2020, juntamente com a apresentação da linha iPhone 12. Foi introduzido como uma nova forma de carregamento sem fios, utilizando ímanes para um alinhamento preciso e carregamento mais eficiente.

Desde então, a Apple lançou variantes como o MagSafe Duo (para carregar um iPhone e um Apple Watch em simultâneo) e tem vindo a melhorar o carregamento com atualizações de firmware.

Este carregador pode fornecer até 25W de potência aos modelos mais recentes. No entanto, para os modelos do iPhone 12 ao iPhone 15, o carregamento está limitado a 15W.

Dado que as atualizações de firmware são lançadas automaticamente e sem aviso, a Apple não fornece notas de lançamento. Assim, não se sabe que novas funcionalidades ou correções foram incluídas.

Não existe um método direto para atualizar o firmware do carregador MagSafe, mas o dispositivo precisa de estar ligado a uma fonte de alimentação e conectado a um dispositivo Apple para que a atualização possa ocorrer.

Como verificar o firmware do carregador MagSafe da Apple

O procedimento abaixo também permite verificar o número de modelo do carregador, o que pode ser útil caso precise de substituí-lo. Se estiver a utilizar acessórios MagSafe de terceiros aprovados pela Apple, como os da Belkin, estes passos não mostrarão a versão do firmware nem o número de modelo. No entanto, isso não significa que o acessório não seja genuíno, por isso tenha isso em consideração.

Coloque o iPhone 12 (ou mais recente) no carregador MagSafe da Apple, garantindo que os ímanes estão alinhados e que o carregamento é iniciado. Se o dispositivo estiver bloqueado, deverá ver a animação de carregamento no ecrã. Se estiver desbloqueado, verifique o ícone da bateria no canto superior do ecrã para confirmar que o carregador está ativo.

e que o carregamento é iniciado.

Abra a aplicação Definições no iPhone e toque em Geral -> Informação.

Deslize para baixo e toque em Apple MagSafe Charger.

Verifique os números apresentados junto às entradas Versão do Firmware e Número do Modelo.

Se a opção Apple MagSafe Charger não aparecer na secção Informação da aplicação Definições, há uma forte possibilidade de o seu carregador MagSafe (ou MagSafe Duo) não ser um produto original da Apple. Nesse caso, deve interromper a sua utilização e solicitar um reembolso ao vendedor.

Note que este menu não aparece quando se utiliza carregadores MagSafe de terceiros certificados pela Apple, pelo que esse detalhe deve ser levado em conta.