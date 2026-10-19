Apple lança iOS 27.2 RC: conheça as novidades para o iPhone

A próxima atualização do iPhone está mais perto de chegar. A Apple disponibilizou o iOS 27.2 Release Candidate, numa etapa decisiva antes do lançamento público. Há mudanças na Siri, no FaceTime e nas aplicações multimédia, mas também uma ausência: a renovação da aplicação Saúde vai ficar para mais tarde.

iOS 27.2 entra na fase final de testes

Esta é a primeira versão RC do iOS 27.2. Se não forem encontrados problemas que obriguem a uma nova compilação, poderá ser a versão distribuída ao público.

Entre as novidades testadas estão o Dupla captura nas chamadas de grupo do FaceTime, mais idiomas para a Siri AI, perfis na aplicação Apple TV e alterações à organização dos episódios no Apple Podcasts.

O Apple Music também muda de imagem: o ícone passa a preto e branco e o azul destaca o separador ativo na aplicação.

Nova aplicação Saúde fica para mais tarde

A reformulação da aplicação Saúde apareceu nas primeiras betas, mas foi retirada na beta 4, que recuperou a experiência anterior.

A renovação continua prevista para este ano, embora não acompanhe esta atualização. O artigo de origem também não indica uma data definitiva para o lançamento público do iOS 27.2.

E as atualizações para iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro?

O desenvolvimento das próximas versões abrange os restantes dispositivos Apple. Contudo, nas fontes consultadas, não foi possível confirmar versões RC 27.2 para todos os sistemas.

A listagem da Apple Developer apresentava as seguintes versões de testes:

Dispositivo Última versão de testes identificada Data iPad iPadOS 27.2 beta 4 13 de outubro Mac macOS 27.2 beta 4 13 de outubro Apple Watch watchOS 27.2 beta 4 13 de outubro Apple Vision Pro visionOS 27.2 beta 4 13 de outubro Apple TV tvOS 27.2 beta 3 5 de outubro

Estes registos confirmam que as atualizações estão em preparação, mas ainda não permitem apresentar uma chegada conjunta das versões Release Candidate.

Para o HomePod, também não foi possível confirmar uma nova RC nesta pesquisa.

Macs com sistemas anteriores também recebem atenção

Além do macOS 27.2, a Apple está a preparar atualizações para versões anteriores do sistema dos seus computadores.

As segundas Release Candidate do macOS Tahoe 26.7.2 e do macOS Sequoia 15.8.2 foram disponibilizadas a 13 de outubro, incluindo para participantes no programa de betas públicas.

Estas atualizações centram-se em correções de segurança. Os detalhes das vulnerabilidades corrigidas ainda não eram apresentados na notícia consultada, ficando a informação completa dependente da publicação das notas de segurança pela Apple.