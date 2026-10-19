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Apple lança iOS 27.2 RC: conheça as novidades para o iPhone

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A próxima atualização do iPhone está mais perto de chegar. A Apple disponibilizou o iOS 27.2 Release Candidate, numa etapa decisiva antes do lançamento público. Há mudanças na Siri, no FaceTime e nas aplicações multimédia, mas também uma ausência: a renovação da aplicação Saúde vai ficar para mais tarde.

Imagem iOS 27.2 RC

iOS 27.2 entra na fase final de testes

Esta é a primeira versão RC do iOS 27.2. Se não forem encontrados problemas que obriguem a uma nova compilação, poderá ser a versão distribuída ao público.

Entre as novidades testadas estão o Dupla captura nas chamadas de grupo do FaceTime, mais idiomas para a Siri AI, perfis na aplicação Apple TV e alterações à organização dos episódios no Apple Podcasts.

O Apple Music também muda de imagem: o ícone passa a preto e branco e o azul destaca o separador ativo na aplicação.

Nova aplicação Saúde fica para mais tarde

A reformulação da aplicação Saúde apareceu nas primeiras betas, mas foi retirada na beta 4, que recuperou a experiência anterior.

A renovação continua prevista para este ano, embora não acompanhe esta atualização. O artigo de origem também não indica uma data definitiva para o lançamento público do iOS 27.2.

E as atualizações para iPad, Mac, Apple Watch e Vision Pro?

O desenvolvimento das próximas versões abrange os restantes dispositivos Apple. Contudo, nas fontes consultadas, não foi possível confirmar versões RC 27.2 para todos os sistemas.

A listagem da Apple Developer apresentava as seguintes versões de testes:

DispositivoÚltima versão de testes identificadaData
iPadiPadOS 27.2 beta 413 de outubro
MacmacOS 27.2 beta 413 de outubro
Apple WatchwatchOS 27.2 beta 413 de outubro
Apple Vision ProvisionOS 27.2 beta 413 de outubro
Apple TVtvOS 27.2 beta 35 de outubro

Estes registos confirmam que as atualizações estão em preparação, mas ainda não permitem apresentar uma chegada conjunta das versões Release Candidate.

Para o HomePod, também não foi possível confirmar uma nova RC nesta pesquisa.

Macs com sistemas anteriores também recebem atenção

Além do macOS 27.2, a Apple está a preparar atualizações para versões anteriores do sistema dos seus computadores.

As segundas Release Candidate do macOS Tahoe 26.7.2 e do macOS Sequoia 15.8.2 foram disponibilizadas a 13 de outubro, incluindo para participantes no programa de betas públicas.

Estas atualizações centram-se em correções de segurança. Os detalhes das vulnerabilidades corrigidas ainda não eram apresentados na notícia consultada, ficando a informação completa dependente da publicação das notas de segurança pela Apple.

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Autor: Vítor M.
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Tags:
iOS 27.2 iOS 27.2 RC

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