Apple lança iOS 15 beta 8 iPadOS 15 beta 8 e watchOS 8 beta 8 para programadores

A cada nova versão beta os sistemas operativos da Apple vão sendo mais refinados, polidos e adaptados ao que o utilizador irá receber já no próximo mês como versão final. Portanto, estas últimas versões betas já deverão ter um nível de estabilidade considerável. Se quer testar e tem conta programador, ou tem outra forma de descarregar os perfis beta, pode já instalar o iOS 15 beta 8, iPadOs 15 beta 8 e watchOS 8 beta 8.

Com o iPhone 13 virá o iOS 15 e com o Apple Watch Series 7 aparecerá o WatchOS 8. Passo a passo, beta a beta, estamos quase lá.

iOS 15 beta 8

Conforme se aproxima o lançamento público em setembro, a Apple continua o seu ciclo semanal de testes beta do iOS 15 hoje, iPadOS 15 e watchOS 15 (assim como nos restantes sistemas operativos). Agora a empresa lançou o OS 15 beta 8 iPadOS 15 beta 8 e watchOS 8 beta 8para programadores. Verifique se já tem, vá a Definições, Geral, Atualização de software.

A nova versão do software da Apple não estará completa até o outono, quando será lançada para ao público. Os utilizadores que testam estas versões ainda devem esperar eventuais problemas de desempenho e estabilidade ao executar o iOS 15 beta, apesar desta versão estar já muito polida e muito perto da versão final.

Com o iOS 15 beta 7 na semana passada, a Apple anunciou que o iCloud Private Relay agora é considerado um recurso “beta” e virá desligado por padrão com o IOS 15. A Apple havia anunciado anteriormente que o SharePlay também não será incluído no lançamento inicial do iOS 15.

watchOS 8 beta 8

Já no que toca ao watchOS 15 beta 8, a situação é idêntica. Existe um trabalho de refinamento à medida que nos aproximamos da data de lançamento da versão final. O Apple Watch agora receberá a compilação 19R5342a.

Com o watchOS 8 a chegar neste outono, aqui está o que mais há de novo nesta versão:

Há uma nova versão da aplicação Respirar, agora chama-se Atenção plena;

A frequência respiratória agora é medida durante a monitorização do sono;

A aplicação Fotografias foi revista e traz memórias em destaque;

As fotos agora podem ser partilhadas a partir do relógio com mensagens e e-mail no watchOS 8;

O Scribble agora permite incluir emoji em mensagens manuscritas;

A estante de aplicações na app Mensagens inclui pesquisa de imagens e acesso rápido às fotos;

Encontrar inclui objetos (incluindo AirTags);

A app Meteorologia inclui a precipitação da próxima hora;

O Apple Watch pode fazer vários temporizadores pela primeira vez;

Dicas agora está disponível no Apple Watch; A música pode ser partilhada a partir do Apple Watch através de mensagens.

A empresa também está a distribuir o tvOS 15 beta 8, HomePod 15 beta 8 também para todos os programadores. Recentemente, a empresa também lançou o macOS Monterey beta 6.