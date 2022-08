Apple lança iOS 12.5.6 para iPhones e iPads antigos com urgentes correções de segurança

A Apple lançou o iPhone 6 em 2014. De lá até aos dias de hoje, a empresa nunca o abandonou e sempre que se justifica, este e os que pararam no iOS 12, recebem a devida atualização. Portanto, se tem um iPhone que parou na versão iOS 12, atualize já para o iOS 12.5.6.

Esta versão vem corrigir uma falha grave no iOS que equipa quer dispositivos iPhone, quer iPad.

iOS 12.5.6

A atualização está disponível para o iPad Air, o iPad mini 2, e iPad mini 3, bem como para o iPod touch de 6.ª geração, iPhone 5s, iPhone 6, e iPhone 6 Plus.

Todos estes dispositivos foram retirados do suporte com o iOS 13, mas a Apple continua a atualizá-los com importantes correções de segurança desde então. Isto marca a primeira vez que a Apple lançou uma nova versão do iOS 12 em setembro passado.

Pode atualizar o seu iPhone ou iPad para o iOS 12.5.6, basta ir a Definições > Geral e Atualização de software. A atualização poderá demorar alguns minutos a aparecer no seu dispositivo, uma vez que a Apple inicia o processo de lançamento. O número de compilação para a atualização é 16H71.

Segurança ameaçada, segurança reforçada

A atualização do iOS 12.5.6 provavelmente aborda duas grandes vulnerabilidades de segurança que a Apple corrigiu no início deste mês com o lançamento do iOS 15.6.1. A empresa está agora a estender estas correções aos modelos mais antigos de iPhone e iPad.

Esta actualização fornece importantes actualizações de segurança e é recomendada para todos os utilizadores.

Disse a Apple na sua página web.

Ambas estas vulnerabilidades foram exploradas no "submundo", de acordo com a empresa de Cupertino. A primeira vulnerabilidade poderia ter permitido que uma aplicação executasse código arbitrário com privilégios de kernel.

A segunda vulnerabilidade estava no WebKit, o motor do navegador que alimenta o Safari e todos os navegadores de terceiros no iOS. Para esta vulnerabilidade, a Apple diz que "o processamento de conteúdo web maliciosamente criado pode levar à execução de código arbitrário".