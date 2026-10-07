Apple junta-se à LG para criar fechadura, termóstato e campainha inteligentes

A Apple estará a preparar uma nova geração de dispositivos para a casa inteligente em parceria com a LG, incluindo uma fechadura, um termóstato e uma campainha. Os equipamentos deverão integrar-se com o novo hub doméstico da empresa.

Apple quer reforçar a sua presença na casa inteligente

A Apple estará a trabalhar com a LG numa nova gama de equipamentos destinados ao mercado da casa inteligente, segundo informações divulgadas pela Bloomberg. A parceria deverá resultar no lançamento de vários produtos concebidos para funcionar em conjunto com o ecossistema doméstico que a Apple está a preparar.

Entre os dispositivos previstos encontram-se uma fechadura inteligente, um termóstato e uma campainha. A ideia passa por permitir que estes equipamentos sejam controlados e integrados através do novo hub doméstico da Apple, que também deverá chegar ao mercado em breve.

O novo centro de controlo da casa inteligente deverá distinguir-se pelo seu formato compacto. De acordo com as informações disponíveis, terá um ecrã de aproximadamente 6 polegadas e poderá ser colocado sobre uma superfície, como uma mesa ou bancada, ou instalado diretamente numa parede.

Mais câmaras e soluções de segurança a caminho

A colaboração entre Apple e LG não deverá ficar limitada aos equipamentos destinados ao controlo da casa. As duas empresas estarão também a desenvolver uma nova família de câmaras de segurança.

A oferta deverá incluir modelos preparados para utilização no interior e no exterior, além de uma solução equipada com iluminação integrada. Desta forma, a Apple poderá passar a disponibilizar um conjunto mais abrangente de produtos para monitorização e proteção da habitação.

A expectativa é de que os novos equipamentos sejam apresentados já na próxima semana, embora isso não signifique necessariamente que todos estejam disponíveis para compra de imediato.

LG poderá assumir a marca dos novos equipamentos

Um dos aspetos mais curiosos desta colaboração é a possibilidade de os produtos chegarem ao mercado com a marca LG, apesar de o seu desenvolvimento estar a ser realizado em conjunto com a Apple.

A estratégia poderá colocar as duas empresas numa posição particularmente interessante perante concorrentes como a Amazon, que já dispõe de uma presença enorme neste segmento através de produtos como as câmaras de segurança Ring.

Para a Apple, esta parceria é mais um passo na expansão para além das categorias tradicionais de hardware. A empresa tem vindo a explorar novas áreas e a casa inteligente poderá tornar-se uma componente cada vez mais importante do seu ecossistema.

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