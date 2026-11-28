O sonho antigo de transformar um iPad num verdadeiro computador portátil já existe, só que continua fechado dentro dos escritórios de Cupertino. Segundo revelou Mark Gurman no seu podcast Power On, a Apple tem unidades do tablet a correr o macOS internamente há bastante tempo. O sistema funciona no equipamento, mas a marca não tem planos para o levar às lojas.

Do ponto de vista técnico, a experiência não surpreende ninguém. Os iPad mais recentes e os Mac partilham a mesma arquitetura Apple Silicon. Isso facilita a troca de sistema operativo sem grandes obstáculos para os engenheiros. Na prática, estes protótipos servem de bancada de testes para afinar interfaces e avaliar o comportamento do software num ecrã tátil. É algo útil agora que existe um MacBook Pro com painel sensível ao toque.

Recusa da Apple em fundir iPadOS com macOS

Quem esperava ver um iPad Pro com arranque duplo ou capaz de mudar para macOS assim que se encaixa um teclado vai continuar à espera. As fontes ligadas ao projeto garantem que não há desenvolvimento ativo para comercializar esta solução, nem intenção de criar um sistema operativo novo para substituir o iPadOS.

A postura da Apple tem sido inflexível ao longo dos anos. Em 2018, Tim Cook já rejeitava a fusão por recear compromissos na experiência de utilização. É um argumento repetido por Greg Joswiak em 2021 quando o chip M1 chegou ao tablet. Mesmo com a troca no comando, o guião não mudou. Na conferência de resultados de novembro, o atual CEO John Ternus voltou a fechar a porta a qualquer produto híbrido. Garantiu que as duas gamas seguem caminhos separados.

Peso da faturação e regras europeias na decisão

Por trás desta resistência não está apenas o design ou a usabilidade, mas sim a proteção do negócio. Cada uma destas categorias gera cerca de 30 mil milhões de dólares por ano, tendo atingido 61,7 mil milhões em conjunto no último exercício fiscal. Um equipamento capaz de cumprir as duas funções iria inevitavelmente canibalizar vendas e levar muitos clientes a comprar apenas uma máquina em vez de duas.

A isto junta-se a pressão regulatória na União Europeia. Separar o software por segmento de hardware ajuda a empresa a responder melhor às exigências de Bruxelas, evitando complicações legais adicionais caso o sistema dos computadores passasse a dominar também os tablets.

Enquanto os utilizadores mais exigentes continuam a pedir um iPad sem travões, a estratégia passa por importar funcionalidades a conta-gotas. O iPadOS 26 já introduziu janelas redimensionáveis e uma interface mais próxima do ambiente de trabalho, a par de aplicações profissionais como o Final Cut. Por agora, é até aí que a marca está disposta a ceder.