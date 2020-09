Todos conhecem a guerra que tem existido entre a Epic Games e a Apple, no que toca aos pagamentos das taxas da App Store. Esta questão tem revelado outros problemas desta loja, nomeadamente os que estão associados aos serviços de streaming de jogos.

Estes estavam banidos da loja de apps do iOS em especial porque a Apple queria ter um controlo grande sobre os jogos que estão disponíveis. A marca veio agora alterar as regras e estes serviços estão já permitidos, mas com uma condição que os pode tornar simplesmente impossíveis de usar.

Apple mudou as regras da App Store

No meio de toda a confusão do Fortnite e da Epic Games, a Apple tem também estado debaixo de críticas fortes dos serviços de streaming de jogos. A empresa não quer que estes forneçam jogos sem o seu aval, o que vai contra a ideia base destes serviços.

Para mudar este cenário, a gigante de Cupertino mudou agora as regras e aligeirou este processo, abrindo um pouco a sua barreiras. No entanto, e mesmo com estas mudanças, pouco ou nada é alterado e os serviços de streaming continuam a ver os seus princípios barrados.

Streaming de jogos já podem estar no iOS

Nas regras agora publicadas a Apple refere que “os jogos oferecidos numa assinatura de serviço de jogo de streaming devem ser descarregados diretamente da App Store, devem ser projetados para evitar o pagamento duplicado por um assinante e não devem prejudicar os clientes não assinantes”.

A ideia é que estes sejam avaliados como outra qualquer app e que sejam obtidos da App Store. Estes vão estar visíveis e podem ser pesquisados como outro qualquer jogo. Os serviços podem oferecer uma app que ajudará os utilizadores a encontrarem esses jogos.

Mudança não traz nada de novo

Cai assim por terra a ideia do processamento estar fora do equipamento e ser usado diretamente, a base destes serviços. Ao ter de descarregar os jogos, estes não podem ser usados de forma indepentende e continuam a ser segregados de conteúdos fornecidos pelo Netflix ou o Spotify.

A Microsoft já se manifestou sobre estas novidades da Apple. A empresa revela que “esta continua sendo uma experiência ruim para os clientes” pois estes querem aceder diretamente os jogos, sem terem de os descarregar. Resta saber como irá a empresa dona do iOS gerir este problema quando lançar o Arcade.