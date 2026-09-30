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Apple já está pronta para entrar numa grande categoria: a Smart Home

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A Apple estará prestes a entrar num novo segmento com um hub doméstico equipado com ecrã, pensado para controlar dispositivos inteligentes e tirar maior partido da nova Siri com inteligência artificial (IA).

Um novo centro de controlo para a casa

Segundo informações avançadas por Mark Gurman, da Bloomberg, a Apple deverá apresentar o seu novo dispositivo doméstico a 13 de outubro. A estreia poderá acontecer juntamente com uma nova versão do HomePod mini e uma Apple TV atualizada, colocando o alegado HomePad no centro da estratégia da empresa para a casa inteligente.

O equipamento deverá integrar um ecrã de aproximadamente 6 polegadas, podendo ser colocado sobre uma superfície ou instalado numa parede. O formato será relativamente compacto, com uma espessura semelhante à de um iPhone e molduras que fazem lembrar gerações anteriores do iPad.

A aparência do dispositivo poderá recuperar alguns elementos associados ao iMac G4. A informação disponível aponta para uma base metálica circular onde estarão instalados os altifalantes e microfones, acompanhada por um braço que suporta o ecrã.

Esta construção permitirá inclinar o painel para ajustar o ângulo de visualização. Sem bateria integrada, o HomePad deverá utilizar alimentação através de USB-C. O acabamento previsto será o tradicional alumínio cinzento da Apple.

iMac G4, de 2002

Siri será uma das principais apostas

O software deverá ser outro dos grandes destaques. A Apple estará a desenvolver uma experiência baseada na nova Siri com IA, combinando algumas características conhecidas do iPad com funções específicas para utilização doméstica.

Entre as possibilidades estarão o controlo de equipamentos inteligentes, reprodução de música, chamadas de vídeo, apresentações de fotografias e comunicação entre diferentes divisões da casa.

A interface poderá ainda adaptar-se ao utilizador através de reconhecimento facial e de voz. A aplicação Mensagens, por exemplo, deverá apresentar uma organização em dois painéis, reforçando a ideia de que este equipamento pretende funcionar como um pequeno centro de comunicação e entretenimento.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Apple smart home

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  1. Avatar de David
    David

    Ja ouviram falar em home assistant? Quem e do linux sabe o quao mais avancado e que a Apple em IA. Linux esta anos luz a frente de qualquer coisa que a Apple lance nos proximos 20 anos

    Responder
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