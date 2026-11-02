Apple bate recorde: 45,77 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento

A Apple terá fechado o ano fiscal de 2026 com um investimento recorde em investigação e desenvolvimento. Segundo o relatório, a empresa destinou 45,77 mil milhões de dólares a esta área, um aumento de 32% face ao exercício anterior.

Despesa em investigação e desenvolvimento cresce 32%

O valor representa um reforço expressivo dos recursos destinados à criação e evolução de tecnologias. A investigação e desenvolvimento abrange o trabalho que permite preparar futuros produtos, melhorar software e desenvolver componentes.

Para dar uma ideia da dimensão deste montante, 45,77 mil milhões de dólares correspondem a uma média de cerca de 125 milhões de dólares por dia, considerando 365 dias.

Importa recordar que estes números dizem respeito ao ano fiscal de 2026, cujo período não coincide necessariamente com o ano civil.

O que significa este investimento para os utilizadores?

Um orçamento maior pode dar à Apple mais capacidade para desenvolver novas soluções e aperfeiçoar as existentes. Contudo, o montante global, por si só, não permite identificar os projetos que receberam mais recursos nem antecipar datas de lançamento.

A questão será perceber como este esforço se traduzirá em melhorias concretas nos produtos e serviços da marca. O recorde de despesa mostra a dimensão do investimento; os resultados terão de ser avaliados pelas novidades que chegarem aos utilizadores.