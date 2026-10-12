Apple: “fuga de informação” dá pistas sobre HomeView, Apple TV 4K e HomePod mini 2

A Apple poderá estar prestes a dar uma nova dimensão à sua casa inteligente. As mais recentes fugas de informação apontam para três novidades: o HomeView, um equipamento com ecrã para controlar a casa, uma Apple TV 4K mais potente e a segunda geração do HomePod mini.

Três equipamentos esperados para 13 de outubro

A apresentação “Welcome home”, marcada para 13 de outubro, em Nova Iorque, deverá trazer novidades para o ecossistema doméstico da Apple. Segundo informações partilhadas por Mark Gurman, da Bloomberg, os três equipamentos deverão ser apresentados nessa ocasião, embora cheguem ao mercado em momentos diferentes.

As características divulgadas continuam, para já, a ser informações não confirmadas oficialmente pela Apple.

HomeView: um ecrã para controlar a casa

A principal novidade será o HomeView, um novo centro de controlo doméstico que deverá combinar um ecrã tátil com o processador A18 e suporte para uma Siri com funcionalidades de inteligência artificial.

De acordo com Gurman, a interação será feita sobretudo por voz, mas o utilizador também poderá recorrer ao toque. O equipamento deverá incluir uma seleção de aplicações da Apple, sem uma App Store dedicada à instalação de aplicações de terceiros.

Estão previstas duas versões. Uma será colocada sobre uma mesa ou bancada, com uma base metálica que integra uma coluna. A outra será destinada à montagem na parede, com um suporte plano e quadrado.

O modelo de mesa deverá oferecer qualidade sonora superior à do novo HomePod mini e estar disponível em quatro acabamentos: cinzento, prateado, luz das estrelas e rosa. A versão de parede deverá ficar limitada ao cinzento e ao prateado.

Uma coleção de acessórios para acompanhar o HomeView

A estreia do HomeView deverá ser acompanhada pela Apple Home Collection, uma coleção de acessórios desenvolvidos por marcas como a LG e a Schneider Electric em colaboração com a Apple.

A lista divulgada inclui uma campainha inteligente, uma fechadura, um termóstato, um sensor de temperatura, câmaras de segurança interiores e exteriores e uma câmara com projetor de iluminação.

Contudo, apresentação e disponibilidade poderão não coincidir. Segundo a informações, os acessórios da LG só deverão começar a chegar ao mercado no final deste ano, na melhor das hipóteses.

Apple TV 4K deverá receber o processador A19

A nova Apple TV 4K deverá substituir o A15 do modelo de 2022 pelo A19, representando uma atualização significativa do processador.

Gurman refere ainda que a Apple testou duas alterações relacionadas com a utilização da Siri. A primeira consiste na integração de microfones na própria Apple TV, permitindo fazer pedidos sem recorrer ao comando ou a um HomePod associado.

A segunda envolve um Siri Remote com uma coluna integrada, capaz de emitir som para ajudar a encontrar o comando, por exemplo, quando fica entre as almofadas do sofá.

Estas duas funcionalidades exigem uma ressalva: terão sido testadas pela Apple, mas ainda não está garantido que estejam presentes no equipamento que chegará às lojas.

HomePod mini 2: novo processador e cinco cores

O HomePod mini de segunda geração deverá receber o S10, o processador utilizado no Apple Watch Series 10, substituindo o S5 da geração original.

A informação mais recente aponta também para cinco cores: verde, rosa, azul, branco e meia-noite.

Outros rumores mencionam melhorias no som, o chip de comunicações N1 com suporte para Wi-Fi 7 e um chip de banda ultralarga de segunda geração. Não são esperadas grandes alterações no desenho exterior.

Também é apontado suporte para a Siri com inteligência artificial, possivelmente com auxílio de um iPhone próximo. Por isso, ainda será necessário conhecer as condições de funcionamento e perceber quais as tarefas que a coluna consegue executar autonomamente.

Quando chegam e quanto vão custar?

Segundo o calendário avançado por Gurman, a nova Apple TV 4K e o HomePod mini 2 deverão chegar às lojas e aos primeiros clientes em 30 de outubro. O HomeView deverá ficar disponível mais tarde, por volta de meados de novembro. Estas datas continuam dependentes de confirmação.

A informação divulgada ainda não permite estabelecer os preços finais, a disponibilidade em Portugal ou as condições de acesso às novas funcionalidades da Siri em português. A apresentação deverá esclarecer estes pontos, assim como as especificações completas e a compatibilidade dos novos acessórios.