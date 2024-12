Apple estará a preparar um iPad dobrável que vai lançar dentro de alguns anos

Há muito que se fala que a Apple estará a preparar os seus primeiros dispositivos dobráveis. Tudo apontava para que o iPhone fosse o primeiro a surgir neste novo conceito, seguindo o que a Samsung, Huawei e outras marcas já fizeram. Agora, um novo rumor, vem colocar o iPad na linha da frente e promete novidades para 2026, num ecrã com quase 20 polegadas.

Apple prepara um iPad dobrável

Continuam os rumores sobre a entrada da Apple no mercado dos dispositivos dobráveis. Finalmente, foram feitas alegações sobre um iPad dobrável gigante. Segundo relatos, a equipa de design da Apple trabalha num iPad dobrável de ecrã grande que está previsto ser lançado em 2028.

Conforme a informação revelada agora, o objetivo da Apple será desenvolver um iPad que ofereça uma experiência de ecrã grande que possa ser alcançada colocando dois iPad Pro lado a lado. Os analistas dizem que a marca da dobradiça era quase invisível nos protótipos, mostrando a atenção da Apple aos detalhes.

Ao contrário dos rumores anteriores sobre os dispositivos híbridos iPad-Mac, estima-se que o iPad dobrável funcionará com a versão iPadOS que suporta aplicações macOS. Esta estratégia segue também a estratégia da Apple de diluir as fronteiras físicas entre tablets e computadores.

Dispositivo usará o iPadOS adaptado

A gigante tecnológica quer oferecer aos utilizadores o ecossistema de aplicações e a produtividade do macOS, em conjunto com a portabilidade e conveniência do iPad. Na verdade, este momento coincide com os cronogramas revelados nas últimas previsões publicadas.

Por exemplo, a Omdia previu que a Apple lançaria um modelo híbrido tablet/portátil/monitor dobrável de 18,8 polegadas com ecrã OLED em 2028. Embora os detalhes do design do iPad dobrável ainda não sejam conhecidos pelo público, este poderá ser o primeiro dispositivo dobrável da Apple a chegar ao mercado.

Sabemos que a Apple tem vindo a pesquisar designs de tablets com ecrã dobrável há muito tempo. A empresa recebeu patentes de dobradiças para dispositivos dobráveis ​​há alguns anos. Assim, se os rumores forem de facto verdadeiros, o iPad dobrável poderá ser lançado em 2028, reunindo o melhor da tecnologia que a Apple consegue criar.