Apple está a desenvolver uma bateria magnética MagSafe para o iPhone

A Apple abriu um novo capítulo com o iPhone 12 e com o MagSafe, tecnologia que permite carregar sem fios o novo smartphone. Contudo, o MagSafe mostrou-se útil para outros recursos, como, por exemplo, o usar acessórios que se “unem” ao dispositivo via efeito magnético. Segundo informações agora reveladas, a empresa de Cupertino estará a desenvolver um novo acessório de carregamento para o iPhone. Será uma bateria que se ligará magneticamente à parte traseira do dispositivo usando MagSafe.

Existem já várias utilidades com esta nova tecnologia de carregamento e até se especula que abrirá portas a que um dia o iPhone não tenha porta física de carregamento. Por agora, a novidade é outra.

Bateria via MagSafe no iPhone 12?

A Bloomberg refere que a Apple estará a preparar um novo dispositivo. Será uma bateria que se liga ao iPhone e carrega-o sem fios, através do MagSafe. Segundo as informações, este produto apareceu em forma de protótipo onde era visível a cobertura em borracha. Não tinha aspeto de uma capa protetora, como a Apple já no passado lançou.

Outra particularidade que é referida pela fonte é que o iPhone 12, pelo menos para já, não terá suporte para carregamento reverso. Isto é, a sua bateria poder carregar outros dispositivos, como, por exemplo, os AirPods.

Acredita-se que o acessório da bateria esteja em desenvolvimento há pelo menos um ano. No entanto, a Apple terá enfrentado alguns problemas relacionados com o software do iPhone. O equipamento detetava que ao estar com a outra bateria exterior a si ligado, e havendo passagem de energia, a temperatura aumentava e o software de defesa que o iPhone tem, detetava um super aquecimento.

Cautelas e caldos de galinha…

As notícias sobre estes novos produtos parecem mostrar que a Apple está muito mais cautelosa. Isto porque depois de anunciar o AirPower em 2017, a empresa por várias vezes viu-se obrigada a reformular o produto, até ao ponto de abandonar o seu lançamento.

Claro que o MagSafe gerou um novo segmento de produtos. Hoje existem carteiras que se ligam magneticamente ao iPhone, capas protetoras, suportes para os mais variados fins e tipos de carregadores. O círculo de imanes na traseira do iPhone 12 poderá ainda não estar totalmente explorado. Isto é, poderá gerar mais novidades e poderá mesmo saltar para outros dispositivos da marca.

Dizem que o MagSafe também estará para aparecer nos portáteis da Apple. Isto é, uma zona onde este círculo esteja presente para várias finalidades.

iOS 14.5 veio mostrar novidades e deixar promessas

Os rumores sobre a nova bateria surgiram pela primeira vez depois que uma referência a ela foi encontrada no código do iOS 14.5 beta. Segundo várias fontes, existiu alguma informação, que estava escondida, mas posteriormente, na versão beta seguinte, desapareceu.

Assim como a nova bateria, a Apple está interessada em permitir que os seus dispositivos se carreguem uns aos outros. Já no passado foi reportado que a linha de iPhone de 2019 tinha planos para que os dispositivos pudessem carregar AirPods sem fio. Contudo, os planos foram posteriormente descartados.

Outros fabricantes de acessórios já estão a tentar oferecer funcionalidade semelhante ao “hipotético” pacote de bateria MagSafe. Aliás, já existem alguns acessórios que podem ser encontrados em lojas chinesas online.

Sabe o que é o MagSafe?