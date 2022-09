A proteção que a Apple dá aos seus dispositivos, com o iPhone ou os computadores Mac é elevada. Ainda assim, e com os muitos mecanismos presentes, esta não é imaculada e está assim sujeita a problemas de segurança.

Uma nova situação está agora a ser corrigida pela própria Apple e precisa dos utilizadores. Estes devem atualizar os seus equipamentos, como o iPhone ou os Mac, com a máxima urgência para estarem assim protegidos contra este problema.

Mais uma falha de segurança nos sistemas Apple

A Apple tem por hábito tratar das suas questões de segurança com a máxima urgência. Desta forma mantém os seus sistemas protegidos e longe de problemas, ainda que mantendo muita da informação longe do público e até dos potenciais atacantes.

Foi neste espírito que na passada segunda-feira lançou várias atualizações para os seus sistemas, enquanto apresentou também o iOS 16. Estas corrigem um problema grave e que permite aos atacantes executar código aleatório, com privilégios no kernel e sem o controlo do utilizador.

iPhone e Max expostos a estes problemas graves

Tal como aconteceu em outras situações anteriores, a Apple não revela mais pormenores, para garantir que a maior parte dos utilizadores tem as atualizações instaladas. Em termos de versões, estas correções surgem no iOS 15.7 e iPadOS 15.7, macOS Monterey 12.6 e macOS Big Sur 11.7.

Há também uma lista de equipamentos que estão afetados com esta falha e que devem realizar a atualização com a máxima brevidade. Estes vão desde modelos mais antigos até a propostas muito recentes:

iPhone 6s e posteriores

iPad Pro (todos os modelos), iPad Air 2 e posteriores, iPad 5ª geração ou posteriores, iPad mini 4 e posteriores

iPod touch (7ª geração)

Mac que corra o macOS Big Sur 11.7 e macOS Monterey 12.6

Um acumular de situações ao longo de 2022

Com esta nova falha apresentada, a Apple soma já um registo bem visível para o ano de 2022. Ao todo são já 8 as situações em que a empresa teve de lançar atualizações ao longo deste ano, todas de grau elevado de criticidade e assim a necessitar de atenção especial dos utilizadores.

Nesta situação o cenário é idêntico e necessita que as atualizações sejam aplicadas com a máxima urgência pelos utilizadores. No caso dos dispositivos que suportam o iOS 16, os utilizadores vão ter acessíveis 2 atualizações diferentes. Nos restantes, será simple e muito direto.