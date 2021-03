Apple disponibiliza aos programadores o iOS 14.5 beta 3 e levanta o véu a mais novidades

A Apple lançou uma nova versão beta do próximo iOS 14.5. Apesar desta compilação não trazer muitas novidades, reforça o que será um produto novo da linha de acessórios da Apple. Assim, o que foi percebido é que nesta beta, a empresa ativou o separador “Objetos” na aplicação Encontrar. Sim, é mais um indício que as AirTags estarão perto de serem apresentadas. Para que iria a Apple lançar um recurso sem o podermos usar?

Além destas novidades, a nova versão beta trouxe outras alterações e inclusões. Vamos ver então o que estará a empresa de Cupertino a preparar.

iOS 14.5 beta 3 reforça AirTags

Em preparação para o lançamento deste recurso, a Apple tornou o novo separador “Objetos” visível nativamente na app Encontrar.

Anteriormente, este separador só estava acessível quando era ativada uma configuração do programador ou inserindo o URL “findmy: // items” no Safari no iPhone ou iPad. Contudo, agora aparece automaticamente para todos os utilizadores que executam a beta mais recente.

Isso sugere que a Apple está perto de lançar a sua rede “Encontrar”, que permitirá aos utilizadores localizar os seus itens usando etiquetas inteligentes, como as AirTags.

Ao abrir o Encontrar pela primeira vez no iOS 14.5 beta 3, os utilizadores verão um novo ecrã de boas-vindas. Então, nele é mostrado o que há de novo na aplicação. Isso inclui suporte para acessórios de localização, notificações melhoradas e a rede Encontrar.

Se tocarmos neste separador Objetos, iremos ter a possibilidade de adicionar um novo acessório à aplicação ou identificar o item encontrado por outro utilizador.

Isto parece indiciar também que a Apple poderá abrir esta porta de acessórios de localização a terceiros. Mas isso provavelmente só iremos saber no próximo WWDC21.

Ainda é possível definir um serviço de streaming de música de terceiros

Foi uma novidade neste estágio beta do iOS 14.5, mas não se sabia (e ainda não se sabe) se na versão final o recurso estará disponível. Contudo, ao que tudo indica, e após ter desaparecido, voltou a estar disponível a possibilidade de solicitar à Siri que torne uma app streaming de música de terceiros.

Assim, na primeira vez que pedimos à ‌Siri‌ para reproduzir uma música no iOS 14.5, teremos a opção de escolher qual queremos usar numa lista de aplicações instaladas para o efeito no nosso dispositivo.

Depois de selecionar uma aplicação, a ‌Siri‌ iniciará este serviço sempre que pedirmos para reproduzir uma música. Então, por exemplo, se configurarmos o Spotify e pedirmos à assistente pessoal para tocar uma música, não teremos mais que especificar “… no Spotify” ‌.

No entanto, não há opção em Definições > Música (ou Definições > Spotify) para definir manualmente um serviço de streaming de música de terceiros como o padrão, ao contrário das aplicações de e-mail ou navegador.