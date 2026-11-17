A Apple deverá lançar pelo menos 18 produtos novos em 2027, segundo os rumores. Entre eles estão os iPhone 20 Pro, os primeiros óculos inteligentes e uma versão maior do HomeView, mas nada está confirmado.

Quais são as maiores novidades previstas?

Os iPhone 20 Pro e 20 Pro Max assinalam o 20.º aniversário do telemóvel. Os rumores apontam para o chip A21 Pro e um desenho novo, com vidro curvo nos cantos e nas arestas e margens mais finas.

Segundo os rumores, os óculos inteligentes ligam-se ao iPhone e têm câmaras, microfones e altifalantes. Trazem a Siri AI, o Visual Intelligence, chamadas e música, e a Apple pretende mostrá-los no WWDC de 2027 para chegarem ao mercado no fim do ano.

O HomeView Max seria uma versão maior, com ecrã de 9 polegadas que roda 360 graus num braço robótico. Nos EUA, o preço poderá começar nos 999 dólares, mas o preço para Portugal não foi anunciado.

Os AirPods Pro, por sua vez, poderão ganhar câmaras integradas para a Siri AI e o Visual Intelligence.

E nos iPhone, iPad, Mac e Apple Watch?

Os iPhone 18 e 18e teriam o chip A20, 9 GB de RAM e mais autonomia. O iPhone Air 2 passaria para o A20 Pro, com câmara ultra grande angular e o modem C2, que promete envios de dados bastante mais rápidos do que o modem atual.

O Face ID do iPhone Duo 2 já terá sido testado, mas não é certo que fique pronto a tempo. Um rumor recente diz ainda que o botão de controlo da câmara poderá acumular a função de botão de ação.

Nos tablets, o iPad Pro teria o chip M6 ou M7 e refrigeração com câmara de vapor. O iPad Air ficaria com o M5 e ecrã OLED, num corpo mais fino e leve, e o iPad base com o A19 e suporte para o Apple Intelligence.

Nos computadores, a lista tem um MacBook Neo com o chip A19 Pro e 12 GB de RAM, um MacBook Air com M6 e um MacBook Pro de 14 polegadas com M7. O modelo com ecrã PROLED XDR, entretanto, passaria a usar os chips M7 Pro e M7 Max.

No Apple Watch, um divulgador de rumores fala num grande redesenho do Series 13, com uma nova forma de prender as braceletes. Quanto ao Ultra 5, ainda não há rumores firmes, mas saiu um novo Ultra em quatro dos últimos cinco anos.

Leia também: