Apple contrata dois engenheiros da Mercedes, provavelmente para a equipa do Apple Car

Ultimamente tem estado muito ativo o tema Apple Car. O projeto Titan, que teve início em 2014, é um dos segredos mais bem guardados da Apple, mas nem por isso está livre de rumores e de alguns factos relacionados com a equipa que gere o produto. Segundo informações, a Apple terá contratado agora dois engenheiros da Mercedes. Tudo indica que será para reforçar a equipa do Apple Car.

Este reforço vem numa altura em que a Apple procura na Ásia um parceiro para o fabrico do seu carro elétrico autónomo.

Dois engenheiros vindos da Mercedes para a gestão do projeto Apple Car

Os rumores sobre o carro da Apple estão efetivamente ao rubro neste ano de 2021. Depois de algum tempo em banho-maria, a verdade é que há indícios e algumas declarações oficiais de marcas a dar conta que o projeto está a andar. Aliás, há mesmo uma data que poderá ser o ano do lançamento. Tudo aponta para que seja em 2024. Claro que enquanto não for a Apple a dizer, nada é oficial. Relembramos que já em 2015 se apontava o ano de 2019 como data de apresentação do Apple Car.

O novo líder agora contratado, dr. Anton Uselmann, trabalhou anteriormente na Mercedes. A sua ação foi em áreas ligadas à produção em massa de veículos, direção de veículos, dinâmica, software e gestão de projetos. Este novo elemento da equipa irá trabalhar como engenheiro de conceção de produtos na Apple no seu "Grupo de Projetos Especiais". De referir que Uselmann também trabalhou anteriormente na Porsche, assumindo responsabilidades semelhantes.

Além de Uselmann, a Apple também contratou um segundo engenheiro que trabalhou na Mercedes, segundo foi apurado pela MacRumors.

O carro da Apple, com o nome de código interno "Project Titan", é um dos projetos mais secretos da empresa. Apesar de uma miríade de rumores, o objetivo final da Apple no espaço automóvel continua a não ser claro. As mais recentes contratações da Apple juntam-se a uma lista de antigos engenheiros e executivos que a empresa de Cupertino tem aproveitado de alguns dos maiores fabricantes de automóveis do mundo.

Contratempos poderão estar a atrasar o lançamento do elétrico autónomo

Uma vez que a empresa continua a acumular a sua força de trabalho com as competências e talentos necessários para produzir e desenvolver um carro, a Apple também tem tido alguns contratempos. A empresa perdeu vários gestores de topo do "Project Titan" ao longo do último ano, potencialmente poderiam ter descarrilado o projeto na sua linha temporal.

A empresa também deslocou engenheiros de outras áreas, como Kevin Lynch, bem conhecido pelo seu trabalho no "Apple Watch", para ajudar a liderar o "Projecto Titan".

Embora a Apple tenha investido no seu talento interno nos últimos anos, precisará também de contar com terceiros para a ajudar a pôr as rodas em movimento. A gigante californiana está alegadamente em discussões com vários fornecedores, incluindo os seus mais importantes, como, por exemplo, a Foxconn. Está igualmente a consultar fabricantes de automóveis, relativamente a uma parceria.

As conversações e discussões não se materializaram até agora em qualquer acordo formal. As últimas indicações é que a Apple andava pela Coreia do Sul e Japão para decidir quem irá fabricar o seu carro.