Apple bate recorde histórico na bolsa graças ao novo iPhone Duo e à Siri AI

No início desta semana, as ações da Apple fecharam nos 339,64 dólares, superando o recorde anterior de 338,49 dólares. Este crescimento surge numa altura em que muitos analistas apontavam uma suposta falta de inovação ou atraso no desenvolvimento de inteligência artificial (IA) por parte da marca.

O impacto do iPhone Duo no mercado de dobráveis

Importa recordar que, em maio de 2026, a empresa já tinha ultrapassado a barreira psicológica dos 300 dólares, coincidindo com uma transição de liderança exemplar, em que John Ternus assumiu o cargo de CEO após a saída de Tim Cook, assegurando a estabilidade necessária para o lançamento de novos produtos de hardware e software.

A chegada do iPhone Duo veio calar as críticas de que a Apple estaria atrasada no segmento dos dispositivos dobráveis. Fiel à sua filosofia, a tecnológica de Cupertino preferiu não ser a primeira a lançar este conceito, mas sim apresentar aquela que promete ser a melhor proposta do mercado.

Mesmo com um preço elevado e sem que as primeiras unidades tenham sido entregues aos clientes, a perceção pública é extremamente positiva, posicionando a Apple como a líder incontestável no segmento premium de dobráveis.

A revolução da Siri AI com o iOS 27

A par do novo hardware, o lançamento do iOS 27 trouxe a aguardada renovação da Siri AI. Se outrora a narrativa apontava para um atraso tecnológico face à concorrência direta, hoje o panorama inverteu-se.

Esta evolução deve-se não só à eficácia demonstrada pela nova assistente virtual, mas também ao crescente receio dos investidores em relação a outras empresas do setor, que parecem estar financeiramente sobrecarregadas. A postura mais prudente da Apple evitou o endividamento excessivo.

Embora a Apple não divulgue dados exatos de vendas individuais, o verdadeiro teste de mercado começará com a abertura das pré-encomendas do iPhone Duo a 16 de outubro de 2026, com a chegada às lojas prevista para dia 23 do mesmo mês. Este lançamento reveste-se de particular importância, especialmente após os relatórios indicarem um abrandamento na procura do iPhone 18 Pro.

Com a apresentação de resultados financeiros agendada para o final de outubro, os analistas estarão atentos para perceber se esta nova aposta irá redefinir os resultados fiscais da marca.

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