Apple atualiza o firmware da versão Lightning dos AirPods Max para a versão 6F25

A Apple lançou esta semana uma versão atualizada do firmware para a versão com ligação Lightning dos seus auscultadores AirPods Max da marca, elevando a atual versão do firmware de 6F21 para o que é agora 6F25.

Citando a página da Apple sobre atualizações de firmware para AirPods, 6F25 não é uma atualização importante para o AirPods Max (Lightning) e, em vez disso, incorpora apenas “Correções de bugs e outras melhorias”.

A Apple não entra em detalhes sobre o que são esses bugs corrigidos ou quais melhorias foram feitas, podemos, contudo, especular sobre o que estará em causa.

Dado o aumento relativamente pequeno de 6F21 para 6F25, pode-se presumir que a atualização é insignificante e que não contribuirá para nenhum aumento substancial de desempenho ou a introdução de novos recursos.

Dito isto, não devemos esquecer que a versão com conetor USB-C dos AirPods Max da Apple não recebeu esta atualização - o firmware mais recente para esse modelo continua a ser o 7A291 neste momento.

Para verificar e ver que firmware os AirPods Max estão a executar, pode certificar-se de que estão ligados ao iPhone ou iPad e depois navegar até Definições → Airpods Max de (nome), dentro deste menu, no final, Versão, tal como se vê:

Apesar de não ser possível forçar manualmente uma atualização de firmware dos AirPods Max se o firmware do dispositivo parecer estar desatualizado, a Apple recomenda os seguintes passos se quiser ajudar o processo.

As atualizações de software para todos os modelos de AirPods ocorrem automaticamente, quando as condições são as adequadas:

Certifique-se de que os AirPods Max estão ao alcance do Bluetooth do seu iPhone, iPad ou Mac ligado a Wi-Fi. Ligue o cabo de carregamento ao auricular inferior direito e, em seguida, ligue a outra extremidade do cabo a um carregador ou porta USB. Aguarde pelo menos 30 minutos para que o firmware seja atualizado. Volte a ligar os AirPods Max ao iPhone, iPad ou Mac. Verifique novamente a versão do firmware.

O desempenho dos dispositivos é sempre melhorada a cada atualização.