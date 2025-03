Apple ativa o Tap to Pay em novos países europeus, incluindo a Portugal

O Tap to Pay, que permite aos retalhistas receber pagamentos diretamente com o iPhone, está disponível na Europa, mais concretamente em França desde 2023 (via Revolut, BNP, Square, etc.) e nos Estados Unidos desde 2022. A Apple acaba de anunciar a chegada do Tap to Pay a mais países, Portugal está na lista.

Tap to Pay o que é e para que serve?

O Apple Tap to Pay é uma funcionalidade da Apple que permite que iPhones aceitem pagamentos contactless diretamente, sem necessidade de hardware adicional. Isto é, sem o "tradicional" TPA (Terminal de Pagamento Automático).

Esta tecnologia da Apple funciona através do NFC e está integrado no Apple Pay, permitindo que empresas ou comerciantes aceitem pagamentos de cartões de débito/crédito contactless, Apple Pay e outras carteiras digitais, apenas encostando o dispositivo do cliente ao iPhone do vendedor.

A quem se destina?

Pequenos e médios comerciantes – permite aceitar pagamentos sem necessidade de terminais tradicionais.

Grandes empresas – pode ser integrado em apps de POS para facilitar transações móveis.

Profissionais independentes – ideal para quem presta serviços e quer aceitar pagamentos de forma rápida e segura.

Vantagens

Sem necessidade de hardware adicional – apenas um iPhone compatível.

Segurança garantida – utiliza a encriptação da Apple Pay.

Facilidade de uso – basta encostar o cartão ou dispositivo ao iPhone.

Esta funcionalidade chegou agora a mais países europeus.

Portugal já está na lista do serviço da Apple

A Apple acaba de anunciar a chegada do Tap to Pay à Polónia, Bulgária, Finlândia, Liechtenstein, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Suíça e Hungria.

A empresa sediada em Cupertino até apresenta uma lista dos serviços compatíveis com a função Tap to Pay por país:

Bulgária : Adyen, myPOS, Revolut, Viva; SumUp (brevemente)

: Adyen, myPOS, Revolut, Viva; SumUp (brevemente) Finlândia : Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp, Viva; Surfboard Payments (brevemente)

: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp, Viva; Surfboard Payments (brevemente) Hungria : Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva, Worldline

: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva, Worldline Liechtenstein : Adyen

: Adyen Polónia : Adyen, eService, PKO Bank Polski, Mollie, Stripe, SumUp, Viva, Worldline; Planet Pay (brevemente), Revolut, PeP

: Adyen, eService, PKO Bank Polski, Mollie, Stripe, SumUp, Viva, Worldline; Planet Pay (brevemente), Revolut, PeP Portugal : Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp, Viva

: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp, Viva Eslováquia : Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel'ňa, Revolut, Worldline; SumUp (em breve)

: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel'ňa, Revolut, Worldline; SumUp (em breve) Eslovénia : Adyen, Revolut, Worldline; em breve SumUp, hobex

: Adyen, Revolut, Worldline; em breve SumUp, hobex Suíça: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp, Worldline; hobex (em breve)

Relembramos que o Tap to Pay se destina apenas a profissionais e que as transações são, obviamente, encriptadas. Apenas os iPhones com um chip NFC são compatíveis.