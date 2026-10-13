Apple apresenta novo HomePod mini e nova Apple TV 4K

A Apple anunciou o HomePod mini 2 e a quarta geração da Apple TV 4K, dois equipamentos que apostam na Siri AI e que podem ser combinados num sistema de som surround com quatro colunas.

A Apple apresentou mais duas novidades para a casa e para a sala de estar: o HomePod mini 2 e a nova Apple TV 4K. Ambos têm como principal argumento a Siri AI, uma nova versão do assistente apoiada na nova geração do Apple Intelligence, com maior capacidade de conversação e de compreensão do contexto pessoal do utilizador. A Apple anunciou ainda a possibilidade de combinar os dois equipamentos num sistema de som surround com quatro colunas.

HomePod mini 2

O HomePod mini 2 chega em cinco cores (rosa, verde, azul, branco e meia-noite) e está equipado com o chip S10, que analisa a música em tempo real para otimizar a gama dinâmica, o volume e o desempenho acústico.

Pode ser utilizado como coluna individual, em par estéreo ou em configurações de reprodução em várias divisões, e também como coluna para um Mac com Wi-Fi 6E ou superior.

Entre as novidades está o Sound Glow, uma funcionalidade que faz com que a parte superior do aparelho se ilumine e pulse ao ritmo da música, com cores geradas a partir da capa do álbum que está a ser reproduzido.

A Siri AI não estará disponível no lançamento, uma vez que chegará ao HomePod mini 2 através de uma futura atualização de software. Com um iPhone ou iPad compatível com Apple Intelligence, o dispositivo poderá recorrer ao contexto pessoal do utilizador, com a Apple a indicar que consegue reconhecer até seis pessoas pela voz.

Sem um desses dispositivos, contudo, continua a ser possível beneficiar do conhecimento geral do assistente, de conversas mais naturais e de uma melhor capacidade de descoberta de música.

O HomePod mini 2 inclui ainda funções de central da casa inteligente e de Reconhecimento de Sons, que permitem detetar alarmes de fumo e de monóxido de carbono, e enviar notificações para o iPhone, iPad e Apple Watch.

Nos Estados Unidos, o preço é de 149 dólares, com pré-encomendas abertas a partir de hoje e disponibilidade nas lojas a partir de 30 de outubro, nos Estados Unidos e em mais de 23 outros países e regiões.

Apple TV 4K

A nova Apple TV 4K utiliza o chip A19, que, segundo a Apple, oferece um CPU até 50% mais rápido e um GPU com até o dobro do desempenho face à geração anterior. Inclui também um descodificador AV1 dedicado.

Uma das principais novidades é a integração de três microfones de longo alcance, que permitem interagir com a Siri sem recorrer ao comando, mesmo durante a reprodução de conteúdos. Esta funcionalidade depende, contudo, do idioma definido no tvOS. A lista indicada pela Apple inclui inglês, francês, alemão, neerlandês, finlandês, hebraico, norueguês, sueco e mandarim, sem referência ao português.

O Siri Remote mantém o desenho da geração anterior, mas passa a suportar a app Encontrar com Localização Precisa. A reprodução de um som para ajudar a localizar o comando é, no entanto, exclusiva do modelo mais recente.

Enquanto central da casa inteligente, a Apple TV 4K acrescenta descrições de atividade das câmaras e notificações resumidas geradas por Apple Intelligence. As descrições das gravações de vídeo exigem configuração num iPhone ou iPad compatível e uma subscrição elegível de iCloud+.

A Siri AI estará disponível em versão beta no tvOS 27.2, incluindo nas Apple TV 4K de segunda geração ou posteriores. Para utilizar as funcionalidades associadas ao contexto pessoal e à casa inteligente, é necessário que o proprietário da casa, definido na app Casa, tenha um iPhone ou iPad compatível com Apple Intelligence.

O assistente permite ainda fazer perguntas sobre séries e filmes através de uma sobreposição no ecrã, sem interromper a reprodução.

Nos Estados Unidos, o preço é de 299 dólares, com pré-encomendas abertas a partir de hoje e disponibilidade a partir de 13 de novembro, nos Estados Unidos e em 29 outros países e regiões.

Som surround com quatro colunas

Pela primeira vez, a Apple permite criar um sistema de som surround com quatro colunas através da Apple TV 4K de quarta geração, utilizando quatro HomePod mini 2 ou HomePod de segunda geração, com pares do mesmo modelo à frente e atrás.

O sistema reconhece a posição de cada coluna na divisão e ajusta automaticamente os tempos e os níveis de áudio, de forma a proporcionar uma experiência sonora mais envolvente.

Entretanto, para os utilizadores portugueses, mantém-se a incerteza quanto à disponibilidade das funcionalidades relacionadas com a Siri AI, uma vez que Apple indica que esta não estará inicialmente disponível na União Europeia.