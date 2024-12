AirTags são a melhor forma de localizar objectos perdidos. Os traficantes de armas sabem disso!

A tecnologia atua sempre nos dois lados da força. Se os AirTags são fantásticos para localizar objetos perdidos do cidadão comum, também poderão ser uma ferramenta útil para os traficantes de armas. A técnica está apurada, e estes dispositivos são encontrados escondido em armas de contrabando da forma mais estranha possível.

Sabendo como é fácil esconder um AirTag e as muitas histórias de sucesso na localização de objetos, os criminosos têm vindo a utilizá-los para fins maliciosos, como o transporte de armas, há já algum tempo. O facto de um AirTag poder dizer-lhes exatamente onde se encontram as suas armas é tranquilizador para estas máfias.

Segundo relata a Forbes, as autoridades já tinham detetado vários pacotes de armas com um AirTag escondido no interior. Camuflaram-no o mais discretamente possível, mas as autoridades conseguiram detetá-los.

AirTag, folha de alumínio, armas e uma torradeira

Em novembro de 2022, a agência de proteção das fronteiras dos Estados Unidos encontrou um pacote suspeito que viajava de Illinois para Israel. À primeira vista, nada fez soar o alarme, uma vez que se tratava de uma simples torradeira de alimentos de uma marca conhecida. Foram os raios-X que detetaram a ameaça.

Depois de examinarem o dispositivo aparentemente inócuo, os agentes de segurança conseguiram ver objetos escondidos no interior, que se revelaram ser munições para espingardas e um AirTag cuidadosamente escondido com folha de alumínio. Este é um material frequentemente utilizado no contrabando para embrulhar mercadorias, uma vez que torna mais difícil a sua deteção nos scanners e também reduz a possibilidade de ser farejado por cães-polícia.

Os contrabandistas, seja de droga, de armas ou de qualquer outro material ilegal, preocupam-se com o facto de todo o material chegar em segurança ao seu destino. Por esta razão, estão particularmente interessados em tê-los sempre localizados, para que possam saber antecipadamente se foram apreendidos pelas autoridades ou roubados por outros bandos. Daí que a ideia de utilizar acessórios de localização GPS tenha nascido há alguns anos.

As AirTags não são um localizador GPS propriamente dito, uma vez que não comunicam a sua posição em tempo real de forma constante, mas necessitam de outro dispositivo Apple nas proximidades para comunicar a sua posição aos servidores. No entanto, são muito mais pequenos e eficientes do que os dispositivos GPS tradicionalmente utilizados pelos contrabandistas, o que os torna mais fáceis de esconder.

Para além deste caso, que prosseguiu o seu processo de investigação habitual e os suspeitos foram detidos, as autoridades suspeitam que esta utilização de AirTags se pode estar a tornar comum para os traficantes. De facto, também foram encontrados noutros casos de tráfico de substâncias ilegais.

Apple condena energicamente este tipo de utilização

A Forbes pediu uma declaração à Apple sobre o assunto e, embora esta não tenha respondido, recorda um comunicado de imprensa emitido pela empresa um ano após o lançamento do AirTag, no qual se referia às utilizações maliciosas destes acessórios.

O contexto era a utilização para localizar pessoas sem autorização e, dado o objetivo malicioso dos contrabandistas de armas, é algo que pode muito bem aplicar-se aqui.

Condenamos com a maior veemência possível qualquer utilização maliciosa dos nossos produtos.

A Apple também informou que estava a trabalhar com diferentes organizações de segurança e advogados para evitar que as AirTags fossem utilizadas para contornar a lei. E apesar de ser uma questão complexa, a verdade é que tem havido progressos nos últimos anos.

Veja-se, por exemplo, os alertas de localização que chegam até aos telemóveis Android quando se deteta que um AirTag esteve por perto durante vários minutos. É uma forma de a Apple evitar a espionagem de particulares e profissionais.