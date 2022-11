Afinal sempre já há um iPhone dobrável… só não foi a Apple a fazer

Os dobráveis ainda não "pegaram de estaca" e empresas como a Samsung apostam forte num segmento que não se sabe se vai vingar. De tal forma que na semana passada, a empresa sul-coreana "picou" a Apple com o lançamento de um vídeo a dizer que a empresa liderada por Tim Cook espera pelas novidades quando a Samsung as lança primeiro. Esta ação, como noutras no passado, mostra-nos que a Apple se não entrar com determinada "moda", ela acaba por não ter eco no mercado dos smartphones e não só. Então... para quando um iPhone dobrável?

Tal como é sabido, a empresa de Cupertino só lança uma tecnologia quando está madura, pronta a servir sem dar problemas. Claro, os fãs da marca são impacientes e um decidiu avançar e fabricou um iPhone dobrável. Vejam o vídeo.

iPhone dobrável "made in China"

A Apple não tem um iPhone dobrável para competir contra os aparelhos dobráveis Galaxy da Samsung e contra os vários smartphones dobráveis chineses, e não é que precise realmente de um. Mas a empresa de Cupertino está certamente a estudar tecnologia que a deixaria fabricar dispositivos com ecrãs dobráveis.

Diz-se que a Apple poderia fabricar um iPad ou Mac dobrável antes de um iPhone dobrável. Seja qual for o caminho que a empresa possa escolher, ainda estamos a alguns anos de distância dele, apesar da Samsung dizer que aparecerá em 2024!

Agora, com fãs da marca tão ansiosos, era previsível que algum metesse mãos à obra, como já no passado fizeram com um iPhone e AirPods com porta USB-C.

Assim, um utilizador pegou num iPhone X e transformou-o num iPhone dobrável... funcional! A primeira tentativa vem do YouTuber 科技美学 e da sua equipa.

iPhone V - um iPhone pode ser o que os fãs quiserem

Não foi uma tarefa fácil. Segundo contam, este projeto levou-lhes vários meses e um orçamento considerável para conseguirem o dispositivo. Utilizaram componentes do iPhone X que cabiam dentro do chassis Razr da Motorola para fazer este dobrável do iPhone V.

Separar as camadas do ecrã OLED do iPhone X para preservar as peças flexíveis foi algo "assustador", comentaram os autores desta engenharia. Além disso, a equipa teve de personalizar a cablagem interna e reajustar os componentes do iPhone para caberem dentro das duas metades da Razr.

O desenho dobrável do iPhone também exigiu alguns compromissos. O protótipo do iPhone V tem uma bateria muito mais pequena do que o iPhone X. Por conseguinte, a duração da bateria sofrerá significativamente. Além disso, o aparelho não suporta carregamento sem fios.

Finalmente, a equipa tentou adaptar o iOS para recriar experiências com smartphones dobráveis que se veriam em dispositivos concorrentes. Como ter duas aplicações a funcionar lado a lado. Escusado será dizer que as soluções de trabalho que empregam não são perfeitas. Isso é compreensível, pois não se pode simplesmente desmontar o iOS e recodificá-lo para experiências de ecrã dobrável.

O resultado geral é um iPhone dobrável funcional que não tem necessariamente um aspeto bonito. A imagem acima mostra uma renderização digital do conceito. O ecrã OLED dobrável irá partir-se após alguns dias de utilização, uma vez que não pode suportar dobras e desdobramentos repetidos.

O vídeo de 17 minutos dá-nos uma ideia de como é complicada a engenharia de um dispositivo dobrável.

Quer seja um iPhone ou um Galaxy, fazer um telefone dobrável é um processo incrivelmente desafiante. O vídeo também explica porque é que a Apple quereria esperar para fazer um iPhone dobrável. A tecnologia não está pronta, e os compromissos podem não valer a pena.

[Vídeo original no YouTube - com legendas]