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Afinal, o “Ocultar o Meu Email” da Apple não está a esconder nada

· Apple 3 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Joao says:
    2 de Julho de 2026 às 09:36

    E ha gente que paga apple e subscricao para isso. Acordem! Redmi 100 euros e faz o mesmo

    Responder
    • Mock says:
      2 de Julho de 2026 às 10:02

      Sim, Redmi todo lagado, as apps não abrem de forma fluída, realmente é um bom substituto! Só se for unicamente para Chamadas, SMS e Emails, porque a esse preço em menos de 1 ano, isso fica mais lento que um comboio.

      Responder
    • Filipe says:
      2 de Julho de 2026 às 10:43

      Também menos comparar um equipamento de 100€ com um de 1000€ é não ser sério.

      Dentro dos 100€ tens o POCO C85 não deves encontrar nada melhor com esse orçamento.

      Média gama tens o POCO M8 PRO que anda ali nos 230€, acho que para o preço está muito bem equilibrado, acima disso por 270€ tens o POCO X8 Pro que é máquina e podes comprar com equipamentos de 1000€.
      Aqui tens 3 equipamentos que no seu price range não encontras melhor.

      Responder

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