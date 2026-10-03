A mais recente proteção da Apple no iPhone acaba de ser contornada pela polícia

A eterna batalha de gato e rato entre a Apple e as autoridades policiais ganhou um novo capítulo de grande impacto. Foi criado no iOS um mecanismo de segurança desenhado para reiniciar automaticamente qualquer iPhone após 72 horas de inatividade. Essa medida quer bloquear o acesso a dados confidenciais, forçando o iPhone a entrar num estado de encriptação mais rigoroso e quase impenetrável.

Proteção da Apple no iOS quebrada

A empresa forense Magnet Forensics, responsável pelo conhecido equipamento GrayKey amplamente utilizado por forças de autoridade, anunciou ter encontrado uma resposta prática para contornar esta limitação. Através de um novo módulo designado GrayKey Preserve e de um modo específico de preservação de provas digitais, o sistema promete neutralizar a barreira temporal concebida pelos engenheiros da Apple.

O segredo está no estado do iPhone

Para compreender o alcance desta novidade, é essencial olhar para o funcionamento do iOS. Quando um smartphone é ligado pela primeira vez e ainda não recebeu o código de desbloqueio, encontra-se no estado mais protegido do sistema operativo. Nesse cenário, praticamente todos os ficheiros permanecem indecifráveis sem a respetiva palavra-passe. Contudo, após o primeiro desbloqueio, as chaves mestras de encriptação passam a residir na memória RAM.

É nessa janela de vulnerabilidade que as ferramentas policiais procuram explorar nos equipamentos apreendidos. O recurso da Apple contava com um temporizador de três dias para apagar essas chaves com um reinício forçado. Segundo a documentação da Magnet Forensics, a nova solução congela esse ambiente vulnerável de forma contínua, garantindo que a informação permaneça acessível mesmo perante cortes de energia ou eventuais reinícios do sistema.

Isolamento de rede e proteção total

Além de travar o ciclo de bloqueio automático do iPhone, esta tecnologia forense introduz um mecanismo avançado de isolamento de redes no terreno. O sistema consegue desativar instantaneamente todos os canais de comunicação sem fios do dispositivo, nomeadamente dados celulares, Wi-Fi e Bluetooth, prevenindo qualquer tentativa externa de formatação remota ou eliminação de conteúdos por parte de terceiros.

A intervenção ao nível do hardware permite aos investigadores recolher informações vitais de identificação, como a versão do software e o modelo específico, sem aceder diretamente ao conteúdo pessoal antes da emissão de um mandado judicial. Paralelamente, dados voláteis com prazos de validade automáticos, como mensagens recentes, localizações em cache e fotografias apagadas, são conservados intactos por tempo indeterminado.

Especialistas independentes em segurança móvel encaram esta evolução como um passo decisivo que restabelece o cenário anterior à implementação do reinício por inatividade. Embora a Apple ainda não tenha reagido publicamente a esta descoberta, é praticamente certo que os engenheiros da marca já trabalham numa contra-resposta através de futuras atualizações do iOS, mantendo aceso o braço de ferro em torno da privacidade.