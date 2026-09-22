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A fotografia do iPhone 18 Pro está quase perfeita mas não chegou ao topo

8 Comentários

O lançamento de uma nova geração do smartphone da Apple traz invariavelmente uma enorme curiosidade sobre o salto qualitativo da fotografia móvel. Desta vez, a conceituada plataforma francesa DxOMark já colocou o novo iPhone 18 Pro sob a sua bateria exaustiva de testes laboratoriais e práticos. O resultado global revela uma evolução sólida nos pontos críticos do processamento de imagem, mas fica ligeiramente aquém da liderança absoluta da tabela.

Com uma marca final de 172 pontos, o mais recente equipamento de Cupertino assegura a segunda posição da tabela mundial e da categoria ultra-premium. À sua frente permanece apenas o Huawei Pura 80 Ultra, que com os seus 175 pontos mantém uma vantagem curta mas decisiva. Ainda assim, a prestação da proposta da Apple coloca-a no patamar dos dispositivos mais consistentes do mercado para utilizadores avançados.

Segredo da abertura variável e magia no escuro

O grande destaque técnico do conjunto traseiro de 48 megapíxeis recai sobre o novo sistema de abertura variável física da lente principal, capaz de alternar de forma mecânica entre f/1.48 e f/4.0. Esta característica permite um controlo manual refinado da profundidade de campo. Nos retratos de grupo, a câmara fecha ligeiramente para manter todas as pessoas focadas com precisão, evitando as habituais margens desfocadas da concorrência.

No campo da baixa luminosidade, o iPhone 18 Pro registou mesmo a melhor pontuação de sempre no DxOMark, fixando um novo recorde na indústria. Os algoritmos da marca conseguem reter texturas muito finas, mantendo o ruído perfeitamente controlado em cenários de quase escuridão. A amplitude dinâmica alargada e o contraste orgânico evitam a sobre-exposição de pontos de luz intensa, garantindo resultados realistas.

Vídeo de referência mundial e pontos fracos no zoom

A gravação de vídeo continua a ser um dos pilares mais fortes da Apple, merecendo notas de topo graças à estabilização eficaz em movimento. Mesmo com o utilizador a correr, o sistema entrega sequências suaves e sem saltos visíveis, tirando pleno proveito dos 60 fotogramas por segundo. A textura da imagem preserva pormenores cruciais e a exposição adapta-se em tempo real sem hesitações técnicas.

Por outro lado, o calcanhar de Aquiles do conjunto surge na teleobjetiva quando comparada com os rivais diretos do ecossistema Android. Com 143 pontos obtidos no teste de telefoto, o modelo fica a uma distância considerável dos 173 pontos alcançados pelo Oppo Find X9 Ultra nas ampliações de longo alcance.

A perda progressiva de definição em grandes ampliações pesou negativamente no somatório final atribuído pela equipa técnica. Além da perda de detalhe em ampliações elevadas, foram registadas ocasionais alterações no balanço de brancos e desvios ligeiros de cor. Em determinados ângulos contra a luz solar, o aparecimento de reflexos internos nas lentes acabou também por limitar a pontuação. O iPhone 18 Pro confirma-se assim como uma ferramenta fotográfica de topo, mas com margem evidente de melhoria frente a propostas focadas em super zoom.

iPhone 18 Pro em mãos: o que muda e o que ainda falta testar

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Apple DxOMark fotografia iPhone 18 Pro Vídeo

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  1. Avatar de David
    David

    Acho mal considerarem o zoom porque a maioria das pessoas nem precisa ou quer 10x zoom. Ate 4 ou 5 é mais que suficiente e mesmo assim o sensor é insignificante e pior que o principal

    Responder
    1. Avatar de MCorreia
      MCorreia

      Em trabalho, o Zoom é a melhor funcionalidade que um smartphone pode ter na componente fotográfica.

      Responder
    2. Avatar de Marco Regueiro
      Marco Regueiro

      Como muitos reviews falaram, pouco se notou de diferença entre abertura variável ou não. Mais coisas mecânicas para darem problemas… Eu tenho no meu S9+ e nunca vi diferença, salvo que em ambientes com muitíssima luz ajuda a ter melhor qualidade por poder ter abertura bem mais fechada (em vídeo). Quanto ao zoom de 10x : o zoom mais usado é de 0.5x a 4x, mas o de 5x ótico e até 10x híbrido é também muito importante (eu uso bastante por exemplo). O zoom ótico de 10x como alguns modelos usaram no passado é que não faz sentido.

      Mas nenhuma marca apresentou ainda o que todos querem: 2 módulos de câmara com "tudo". Fala-se muito de ter 1 módulo 0.5x, mais outro de 1x – 5x variável oticamente mas, devido a ser tecnicamente difícil de fazer, nada… e andamos a ter 3 ou 4 módulos de câmara com qualidades e sensores muito diferentes.

      Responder
    3. Avatar de Paulo Silva
      Paulo Silva

      Tas enganado, cada um sabe de suas necessidades!!! Eu ca nunca uso a lente de macro ja de zoom é todos os dias, mas vai de como cada um precisa. Agora nao diga que nao serve pq nao usa…

      Responder
  2. Avatar de Alex
    Alex

    Mais um artigo escrito pelo hater da pplware

    Responder
    1. Avatar de Vítor M.
      Vítor M.

      Heheh não é hater nenhum 😀 não dispares sem teres razão 😀

      Responder
  3. Avatar de Analberto
    Analberto

    1500eur e não chega ao topo… Enfim…

    Responder
  4. Avatar de Oh
    Oh

    fonha-se, finalmente adicionar tema escuro ao pplware. Foram preciso 20 anos.. parece a Apple.

    Responder
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