O Ano Novo Chinês celebra-se a 12 de fevereiro. É a altura em que a comunidade chinesa se despede do Rato e se prepara para a chegada do Boi de Metal. Conforme a tradição anual, a Apple faz um curta-metragem especial para comemorar este acontecimento.

Este ano, o filme foi captado num iPhone 12 Pro Max. No entanto, como sempre, a Apple descreve que hardware e software adicionais foram usados.

Ano Novo Chinês pela câmara do iPhone 12 Pro Max da Apple

No próximo dia 12 de fevereiro, os chineses irão comemorar a chegada do novo ano. Para marcar este evento, a Apple produziu uma curta-metragem muito interessante, conforme tem feito nos anos anteriores.

O filme em si é um conto comovente sobre uma menina e a criatura mítica Nian que, de acordo com a mitologia chinesa, é uma besta que vive no mar ou nas montanhas e sai no início do Ano Novo Chinês para se alimentar de pessoas e animais.

Este é o resultado que a Apple publicou no seu canal do YouTube, um fantástico filme de 12 minutos:

Como a Apple gravou este vídeo

Conforme é tradição, a Apple publicou, também no seu canal, um vídeo a explicar como gravou o clip para a realização da curta-metragem.

A empresa mostra o processo da captação das imagens, onde são destacadas as potentes habilidades fotográficas e videográficas do iPhone 12 Pro Max. A empresa destaca as suas câmaras 1x e 2,5x estabilizadas e a sua câmara ultra-wide (ultra grande angular).

O trabalho foi filmado com Dolby Vision, o que possibilitou algumas fotos nítidas em ambientes de pouca luz.

A Apple apresentou uma série de planos que tiram proveito das novidades que estão disponíveis no iPhone 12 Pro Max, mais concretamente, que tiram proveito das capacidades de fotografia e vídeo.

Leia também: