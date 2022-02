3 aplicações para gravar as suas chamadas no iOS

As aplicações de gravação de chamadas são, como o nome indica, aplicações que permitem que o utilizador grave as chamadas recebidas e efetuadas no seu smartphone. Embora nem sempre seja necessário, por vezes, poderá fazer questão de gravar determinada conversa e, não havendo uma opção nativa, saiba que tem forma de o fazer.

Uma vez que já lhe demos a conhecer gravadores para Android, hoje, deixamos-lhe algumas opções para iOS.

Caso precise de gravar uma chamada, quer recebida, quer efetuada, poderá fazê-lo com uma das opções que lhe vamos apresentar. Se o seu iPhone não alojar uma opção nativa, trazemos-lhe 3 que pode instalar e farão o trabalho de igual forma.

1 - TapeACall Pro

Esta primeira sugestão permite-lhe gravar as chamadas telefónicas recebidas e efetuadas a partir do seu iPhone. É uma das melhores alternativas disponíveis e dispõe de uma panóplia de funcionalidades.

Com este gravador de chamadas pode, então, gravar chamadas recebidas e efetuadas sem limite, descarregar a gravação para o computador e partilhá-la via SMS e em redes sociais como o Facebook.

Esta aplicação tem um custo de 10,99€, contudo, poderá adquirir a versão gratuita também disponível na App Store.

TapeACall

2 - TrueCaller

Além da possibilidade de gravar as suas chamadas, quer as recebidas, quer as efetuadas, esta opção permite identificar contactos de spam, uma vez que possui uma vasta lista de números na sua base de dados. Além disso, pode ajudá-lo a identificar números desconhecidos.

Embora seja gratuita, poderá aderir à versão premium, desbloqueando outras funcionalidades.

TrueCaller

3 - RecMyCalls

Com uma interface bastante intuitiva, esta opção permite também gravar as chamadas recebidas e efetuadas, bem como guardar, exportar ou partilhar as gravações. Com um número ilimitado de gravações, poderá ainda convertê-las em texto e exportar o resultado.

Embora possa testar a aplicação durante três dias, terá de optar por um plano pago.

RecMyCalls

Aqui está uma pequena lista de alguns dos gravadores de chamadas disponíveis na App Store. Use e abuse!

