15 anos depois da morte de Steve Jobs, a Apple está melhor?

Faz hoje 15 anos que o mundo perdeu Steve Jobs, o visionário que transformou a nossa relação com a tecnologia. Desde então, a Apple cresceu, bateu recordes e tornou-se uma das empresas mais valiosas do planeta. Agora, com John Ternus a suceder a Tim Cook, abre-se um novo capítulo. Mas a pergunta permanece: a Apple ficou melhor sem Jobs? Mantém o espírito inovador do seu cofundador?

Steve Jobs morreu há 15 anos, mas o seu legado continua presente

Faz hoje 15 anos que Steve Jobs morreu. O cofundador da Apple faleceu a 5 de outubro de 2011, aos 56 anos, um dia depois da apresentação do iPhone 4S e da Siri.

Nascido em São Francisco, a 24 de fevereiro de 1955, Jobs ajudou a transformar a forma como usamos a tecnologia. Do Macintosh ao iPhone, passando pelo iPod e pelo iPad, colocou o design e a experiência de utilização no centro de produtos que chegaram a milhões de pessoas.

Nesta fotografia a preto e branco, vemos Steve Jobs ainda criança, ao colo do pai, Paul Jobs. É um registo familiar que mostra uma dimensão mais íntima do homem que viria a marcar a história da tecnologia. Paul, que o adotou com Clara Jobs, teve uma influência importante na sua formação. Ensinou-lhe o valor do trabalho bem feito e a atenção aos detalhes, princípios que Steve levaria para os produtos da Apple.

O seu percurso teve sucessos, fracassos e uma saída forçada da empresa que ajudara a fundar. O regresso à Apple marcou uma viragem: a marca recuperou e lançou alguns dos dispositivos mais influentes das últimas décadas, com impacto na informática, na música e nas comunicações.

Quinze anos depois, num mundo de inteligência artificial e serviços digitais, o seu legado continua a ser uma referência, e uma medida exigente para avaliar a Apple. Mais do que os produtos que deixou, permanece a expectativa de que a empresa volte a surpreender e a mudar os nossos hábitos.

A sua influência estendeu-se muito além dos computadores pessoais. Jobs ajudou a transformar o cinema de animação, a forma como ouvimos música e usamos telemóveis e tablets, abrindo também novas possibilidades para as publicações digitais.

Além do seu papel na Apple, foi decisivo no crescimento da Pixar. Após a aquisição do estúdio pela Disney, em 2006, tornou-se o maior acionista individual da The Walt Disney Company.

Existe um site chamado The Steve Jobs Archive que contém uma coleção de citações, vídeos e um e-mail de Jobs, e promete futuros “programas, bolsas, coleções e parcerias que refletem os valores de Steve.

A Apple tem a sua página de tributo ao seu líder “Lembrar Steve” no seu site com condolências partilhadas por amigos, colegas e clientes em todo o mundo.

Estou a procurar um lugar que necessite de muitas reformas e consertos, mas que tenha fundações sólidas. Estou disposto a demolir paredes, construir pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande experiência, muita energia, um pouco desta coisa de ‘visão’ e não tenho medo de começar do zero.

Em 2021, por ocasião do décimo aniversário da morte de Steve Jobs, a Apple partilhou a curta-metragem “Celebrating Steve”, uma homenagem à vida e à visão do seu cofundador.

Em pouco menos de três minutos, o filme combina fotografias, imagens de arquivo e palavras do próprio Jobs. Recorda momentos emblemáticos, como as apresentações do Macintosh, do iPod e do primeiro iPhone, recuperando também a energia com que apresentava as suas ideias ao mundo. Veja os detalhes da curta-metragem.

O vosso tempo é limitado, portanto não o desperdicem a viver a vida de outra pessoa.

Steve Jobs.

O que a Apple lançou e transformou desde 2011

Após a morte de Steve Jobs, a Apple continuou a expandir o seu ecossistema. Criou novas categorias de produtos, transformou os Macs e entrou em áreas como os pagamentos digitais, a realidade mista e a inteligência artificial.

Receitas e dimensão do negócio

Em 2011, a Apple registou receitas anuais de cerca de 108,2 mil milhões de dólares. No exercício fiscal de 2025, o último com resultados anuais publicados, esse valor atingiu 416,2 mil milhões de dólares, quase quatro vezes mais.

O crescimento também se reflete nos serviços. Em julho de 2026, a empresa anunciou ter ultrapassado 1,5 mil milhões de subscrições pagas nas suas plataformas. Este indicador inclui serviços da Apple e subscrições de aplicações de terceiros através da App Store; representa subscrições, e não utilizadores únicos.

Do iPhone 4S ao iPhone Duo, a evolução é evidente: ecrã dobrável, ligação 5G, autenticação com Touch ID, câmaras mais avançadas e inteligência artificial. Aberto, o Duo oferece um ecrã de 7,6 polegadas e permite usar aplicações lado a lado — possibilidades muito distantes das 3,5 polegadas do 4S.

A Apple está mais poderosa. Continua a surpreender?

Quinze anos depois da morte de Steve Jobs, a Apple é maior, mais rentável e tem um ecossistema mais abrangente. Os serviços ganharam peso no negócio, enquanto produtos como o Apple Watch e os AirPods reforçaram a ligação dos utilizadores à marca. Embora o iPhone continue a ser central, a empresa dispõe hoje de mais fontes de receita.

Mas dimensão e lucro não respondem a toda a pergunta. A Apple ficou melhor a inovar? A transição para os seus próprios processadores, a aposta na realidade mista e o iPhone dobrável mostram que continua a explorar novos caminhos. Resta perceber se consegue transformar essas apostas em produtos tão influentes como os que marcaram a era Jobs.

Agora, com John Ternus à frente da empresa, a fasquia mantém-se elevada: continuar a crescer e dar aos utilizadores novas razões para se surpreenderem.