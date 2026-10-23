10% da população mundial mal pode esperar para que o iPhone Duo receba esse recurso

O primeiro iPhone dobrável da Apple está prestes a chegar ao mercado, mas há um pormenor que está a gerar alguma discussão: a utilização do equipamento por pessoas canhotas. A disposição dos botões e dos elementos da interface pode dificultar a utilização com a mão esquerda. A Apple reconhece a necessidade de melhorar a experiência e já prepara uma solução.

iPhone Duo apresenta dificuldades para quem usa a mão esquerda

O novo iPhone Duo, que chega ao mercado a 23 de outubro, apresenta um formato dobrável com dois ecrãs: um exterior de 5,4 polegadas e outro interior de 7,6 polegadas.

Apesar das vantagens deste formato, os primeiros testes revelaram algumas dificuldades de utilização, particularmente para pessoas canhotas ou com mãos mais pequenas.

Uma das principais razões está na organização da interface do iOS 27. A Apple deslocou vários elementos de navegação para a lateral direita do ecrã, incluindo a Dock e algumas barras de ferramentas, procurando aproveitar melhor o espaço vertical disponível.

Contudo, esta decisão significa que, ao segurar o dispositivo com a mão esquerda, determinados comandos ficam demasiado afastados do polegar, sobretudo quando o iPhone Duo está aberto.

Existe ainda outra particularidade. Ao contrário dos restantes modelos recentes, o iPhone Duo utiliza Touch ID integrado no botão lateral, em vez de Face ID. A localização do sensor pode obrigar os utilizadores canhotos a mudar a posição da mão para desbloquear o equipamento ou autenticar operações.

Apple prepara uma nova funcionalidade para resolver o problema

Segundo informações, a Apple confirmou que pretende disponibilizar funcionalidades de Reachability, ou Acessibilidade, no iPhone Duo ainda antes do final de 2026.

Esta funcionalidade já existe nos iPhone tradicionais e permite aproximar os elementos da interface da zona alcançável pelo polegar. Atualmente, um gesto de deslizar para baixo junto à parte inferior do ecrã faz descer a metade superior da interface.

No iPhone Duo, a implementação deverá ser diferente. De acordo com informações partilhadas, a Apple pretende permitir que os utilizadores aproximem os elementos das extremidades esquerda ou direita do ecrã através de um toque.

Na prática, a solução poderá facilitar a navegação com apenas uma mão, evitando a necessidade de alterar constantemente a forma como se segura o equipamento.

Atualização deverá chegar ainda em 2026

A Apple ainda não anunciou uma data concreta para disponibilizar esta novidade, nem esclareceu exatamente como funcionará nos dois ecrãs do dispositivo. Também não é conhecida a versão do iOS 27 que introduzirá esta alteração.

Importa salientar que esta é uma solução de software. Como tal, não deverá resolver limitações físicas relacionadas com a posição do Touch ID ou com o formato do equipamento.

Ainda assim, trata-se de uma melhoria importante para a ergonomia do primeiro iPhone dobrável da Apple, especialmente para quem utiliza habitualmente o smartphone com a mão esquerda.

O iPhone Duo representa uma mudança significativa na linha de smartphones da empresa. No entanto, esta situação demonstra que a adaptação do iOS a um novo formato exige mais do que simplesmente aumentar a área disponível no ecrã. É igualmente necessário garantir que os comandos permanecem acessíveis a todos os utilizadores.