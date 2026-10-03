Quantcast
Análises

TCL MOVETIME MT48: o smartwatch que substitui o primeiro telemóvel das crianças

0 Comentários

Dar um smartphone a uma criança é uma decisão que muitos pais vão adiando. Mas há situações em que manter o contacto, saber onde está a criança ou ter uma forma rápida de comunicação pode ser importante. É precisamente nesse espaço que surge o TCL MOVETIME MT48 Kids Watch.

O smartwatch infantil combina 4G, GPS de dupla frequência, chamadas de voz e vídeo, localização em tempo real e funções de controlo parental, procurando oferecer uma alternativa ao smartphone tradicional.

GPS de dupla frequência para saber onde está a criança

Uma das principais características do MOVETIME MT48 é o sistema de GPS de dupla frequência L1+L5, concebido para proporcionar uma localização mais precisa, mesmo em ambientes onde o sinal GPS pode sofrer mais interferências.

Através da aplicação TCL Connect, os pais podem consultar a localização da criança em tempo real, acompanhar o histórico de posições e definir zonas de segurança. Caso a criança saia de uma dessas zonas, podem ser gerados alertas.

A TCL indica ainda uma atualização da localização com uma frequência de até um segundo, permitindo um acompanhamento praticamente em tempo real.

Comunicação sem precisar de um smartphone

O relógio possui conectividade 4G, permitindo que a criança comunique diretamente através do dispositivo.

Entre as funcionalidades disponíveis estão:

  • chamadas de voz VoLTE;
  • videochamadas 4G;
  • mensagens de texto;
  • mensagens de voz;
  • envio de fotografias;
  • chats de grupo;
  • botão SOS.

O sistema permite ainda que os contactos sejam controlados pelos pais, evitando que a criança comunique livremente com números desconhecidos.

O botão SOS assume particular importância em situações de emergência: com um toque, o relógio pode partilhar a localização e iniciar uma chamada para os contactos definidos.

Um relógio pensado para a escola

Outra das funcionalidades interessantes é o School Time Mode.

A ideia é simples: durante o horário escolar, o relógio reduz as funcionalidades que podem provocar distrações, silenciando notificações e limitando funções como a câmara, jogos e chats de grupo.

Fora da escola, o MT48 recupera as restantes funcionalidades, permitindo à criança utilizar o equipamento também como dispositivo de comunicação e entretenimento.

Câmara e inteligência artificial

O smartwatch inclui uma câmara de 2 megapíxeis, podendo ser utilizada para fotografias e comunicação.

Há ainda espaço para inteligência artificial. O Kids-Safe AI Image Creator permite transformar comandos de voz em imagens com diferentes estilos, numa funcionalidade concebida pela TCL especificamente para utilização infantil.

O relógio inclui também mostradores interativos e personalizáveis, alguns dos quais utilizam movimento e informação relacionada com a atividade da criança.

Resistente à água e com bateria de 900 mAh

Sendo um dispositivo destinado a crianças, a resistência é outro dos pontos importantes.

O TCL MOVETIME MT48 possui certificação IP68 e resistência à água de 2 ATM. A TCL indica que o equipamento foi pensado para acompanhar atividades no exterior e situações relacionadas com água, embora seja importante seguir as recomendações do fabricante relativamente à utilização em ambientes aquáticos.

A bateria tem uma capacidade de 900 mAh. A autonomia anunciada chega aos 2,5 dias de utilização, podendo atingir até sete dias em standby, dependendo da utilização.

Ecrã de 1,68 polegadas

O MT48 apresenta um ecrã TFT de 1,68 polegadas, com uma resolução de 360 x 390 píxeis.

O relógio pesa cerca de 55 gramas e tem dimensões de aproximadamente 50 x 43 x 15,2 mm. Conta ainda com 512 MB de RAM e 4 GB de armazenamento interno.

Está disponível em diferentes cores, incluindo Galactic Blue, Cosmic Pink, Lunar Cream e Nebula Grey.

Uma alternativa ao primeiro smartphone?

É precisamente aqui que o MOVETIME MT48 se torna interessante.

Em vez de entregar à criança um smartphone com acesso a aplicações, redes sociais, navegador e uma enorme quantidade de funcionalidades, os pais podem optar por um dispositivo mais limitado e orientado para aquilo que realmente pode ser necessário: comunicar, localizar e pedir ajuda.

Ao mesmo tempo, funcionalidades como a câmara, os mostradores interativos e o criador de imagens por IA procuram tornar o relógio mais apelativo para os mais novos.

O conceito não elimina naturalmente as preocupações relacionadas com privacidade ou utilização de dispositivos conectados por crianças. A localização permanente, por exemplo, deve ser utilizada de forma responsável e adequada à idade da criança.

TCL MOVETIME MT48 – principais especificações

CaracterísticaEspecificação
EcrãTFT de 1,68″ — 360 × 390 px
Conectividade4G / VoLTE
LocalizaçãoGPS de dupla frequência L1+L5
ChamadasVoz e videochamadas 4G
Câmara2 MP
Bateria900 mAh
AutonomiaAté 2,5 dias de utilização / até 7 dias em standby
Armazenamento4 GB
RAM512 MB
ResistênciaIP68 + 2 ATM
PesoCerca de 55 g
Dimensões50 × 43 × 15,2 mm
SegurançaBotão SOS, localização em tempo real e zonas de segurança
Controlo parentalAplicação TCL Connect
Modo escolaSchool Time Mode
ComunicaçãoChamadas, mensagens, voz, fotografias e chats
IAKids-Safe AI Image Creator
CoresGalactic Blue, Cosmic Pink, Lunar Cream e Nebula Grey

Preço e disponibilidade

O TCL MOVETIME MT48 foi apresentado em 2025 e chegou ao mercado europeu com um preço recomendado que variou consoante o país. Em Portugal, o preço recomendado anunciado foi de 159,99 euros, embora atualmente seja possível encontrar o equipamento por valores inferiores em algumas lojas.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:
TCL

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Novidades no Prime Video para outubro de 2026
Artigo anterior

Novidades no Prime Video para outubro de 2026
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.