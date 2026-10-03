TCL MOVETIME MT48: o smartwatch que substitui o primeiro telemóvel das crianças

Dar um smartphone a uma criança é uma decisão que muitos pais vão adiando. Mas há situações em que manter o contacto, saber onde está a criança ou ter uma forma rápida de comunicação pode ser importante. É precisamente nesse espaço que surge o TCL MOVETIME MT48 Kids Watch.

O smartwatch infantil combina 4G, GPS de dupla frequência, chamadas de voz e vídeo, localização em tempo real e funções de controlo parental, procurando oferecer uma alternativa ao smartphone tradicional.

GPS de dupla frequência para saber onde está a criança

Uma das principais características do MOVETIME MT48 é o sistema de GPS de dupla frequência L1+L5, concebido para proporcionar uma localização mais precisa, mesmo em ambientes onde o sinal GPS pode sofrer mais interferências.

Através da aplicação TCL Connect, os pais podem consultar a localização da criança em tempo real, acompanhar o histórico de posições e definir zonas de segurança. Caso a criança saia de uma dessas zonas, podem ser gerados alertas.

A TCL indica ainda uma atualização da localização com uma frequência de até um segundo, permitindo um acompanhamento praticamente em tempo real.

Comunicação sem precisar de um smartphone

O relógio possui conectividade 4G, permitindo que a criança comunique diretamente através do dispositivo.

Entre as funcionalidades disponíveis estão:

chamadas de voz VoLTE;

videochamadas 4G;

mensagens de texto;

mensagens de voz;

envio de fotografias;

chats de grupo;

botão SOS.

O sistema permite ainda que os contactos sejam controlados pelos pais, evitando que a criança comunique livremente com números desconhecidos.

O botão SOS assume particular importância em situações de emergência: com um toque, o relógio pode partilhar a localização e iniciar uma chamada para os contactos definidos.

Um relógio pensado para a escola

Outra das funcionalidades interessantes é o School Time Mode.

A ideia é simples: durante o horário escolar, o relógio reduz as funcionalidades que podem provocar distrações, silenciando notificações e limitando funções como a câmara, jogos e chats de grupo.

Fora da escola, o MT48 recupera as restantes funcionalidades, permitindo à criança utilizar o equipamento também como dispositivo de comunicação e entretenimento.

Câmara e inteligência artificial

O smartwatch inclui uma câmara de 2 megapíxeis, podendo ser utilizada para fotografias e comunicação.

Há ainda espaço para inteligência artificial. O Kids-Safe AI Image Creator permite transformar comandos de voz em imagens com diferentes estilos, numa funcionalidade concebida pela TCL especificamente para utilização infantil.

O relógio inclui também mostradores interativos e personalizáveis, alguns dos quais utilizam movimento e informação relacionada com a atividade da criança.

Resistente à água e com bateria de 900 mAh

Sendo um dispositivo destinado a crianças, a resistência é outro dos pontos importantes.

O TCL MOVETIME MT48 possui certificação IP68 e resistência à água de 2 ATM. A TCL indica que o equipamento foi pensado para acompanhar atividades no exterior e situações relacionadas com água, embora seja importante seguir as recomendações do fabricante relativamente à utilização em ambientes aquáticos.

A bateria tem uma capacidade de 900 mAh. A autonomia anunciada chega aos 2,5 dias de utilização, podendo atingir até sete dias em standby, dependendo da utilização.

Ecrã de 1,68 polegadas

O MT48 apresenta um ecrã TFT de 1,68 polegadas, com uma resolução de 360 x 390 píxeis.

O relógio pesa cerca de 55 gramas e tem dimensões de aproximadamente 50 x 43 x 15,2 mm. Conta ainda com 512 MB de RAM e 4 GB de armazenamento interno.

Está disponível em diferentes cores, incluindo Galactic Blue, Cosmic Pink, Lunar Cream e Nebula Grey.

Uma alternativa ao primeiro smartphone?

É precisamente aqui que o MOVETIME MT48 se torna interessante.

Em vez de entregar à criança um smartphone com acesso a aplicações, redes sociais, navegador e uma enorme quantidade de funcionalidades, os pais podem optar por um dispositivo mais limitado e orientado para aquilo que realmente pode ser necessário: comunicar, localizar e pedir ajuda.

Ao mesmo tempo, funcionalidades como a câmara, os mostradores interativos e o criador de imagens por IA procuram tornar o relógio mais apelativo para os mais novos.

O conceito não elimina naturalmente as preocupações relacionadas com privacidade ou utilização de dispositivos conectados por crianças. A localização permanente, por exemplo, deve ser utilizada de forma responsável e adequada à idade da criança.

TCL MOVETIME MT48 – principais especificações

Característica Especificação Ecrã TFT de 1,68″ — 360 × 390 px Conectividade 4G / VoLTE Localização GPS de dupla frequência L1+L5 Chamadas Voz e videochamadas 4G Câmara 2 MP Bateria 900 mAh Autonomia Até 2,5 dias de utilização / até 7 dias em standby Armazenamento 4 GB RAM 512 MB Resistência IP68 + 2 ATM Peso Cerca de 55 g Dimensões 50 × 43 × 15,2 mm Segurança Botão SOS, localização em tempo real e zonas de segurança Controlo parental Aplicação TCL Connect Modo escola School Time Mode Comunicação Chamadas, mensagens, voz, fotografias e chats IA Kids-Safe AI Image Creator Cores Galactic Blue, Cosmic Pink, Lunar Cream e Nebula Grey

Preço e disponibilidade

O TCL MOVETIME MT48 foi apresentado em 2025 e chegou ao mercado europeu com um preço recomendado que variou consoante o país. Em Portugal, o preço recomendado anunciado foi de 159,99 euros, embora atualmente seja possível encontrar o equipamento por valores inferiores em algumas lojas.