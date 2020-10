Em desenvolvimento pelo estúdio sérvio, Ebb Software, encontramos Scorn, uma aventura de ficção cientifica onde o terror nos será servido na Próxima Geração.

O jogo, em desenvolvimento para Windows e para Xbox Series X, recebeu recentemente um vídeo de gameplay.

Tal como indicado no site do jogo, na Microsoft, “Scorn passa-se num universo de pesadelos com formas estranhas e cenários sombrios. É criado em torno da ideia de “ser lançado ao mundo”. Isolado e perdido dentro deste mundo onírico, explorarás diferentes regiões interconectadas de forma não linear. Cada local contém o seu próprio tema, quebra-cabeças e personagens que são essenciais à criação de um mundo coeso.”

Esta ideia do “ser lançado ao mundo” dá uma aparente sensação de um jogo sem uma história linear e sem um fio condutor, o que poderá ser um risco pois neste tipo de jogos, convém sabermos de onde viemos, para onde vamos e como vamos ter de o fazer.

Seja como for, o jogo é um shooter na primeira pessoa de horror, onde não faltarão motivos para grandes sustos e pressões extremas no botão do gatilho.

-Full body awareness – Players will experience better immersion being aware of the character’s body and movement. Interaction with the world is realistic – objects are picked up with your hands (instead of just floating in midair), machines and instruments are operated by grabbing the controls etc.

-Inventory and ammo management – is defined and limited. It plays a big role in keeping the player in an even greater state of awareness throughout the whole game. Players will have to think about when to fight and when to take cover and how their actions affect the world around them. Different play styles will be needed to advance.

No vídeo que recentemente foi revelado (ver abaixo), é-nos mostrado um pouco mais sobre a jogabilidade de Scorn, a correr numa Xbox Series X. No vídeo é possível sentir um pouco da pressão emocional que o ambiente circundante nos exerce à medida que avançamos pelos corredores escuros e sombrios.

Não posso deixar de referir que, o vídeo de gameplay traz fortes lembranças do filme Aliens 2: Recontro Final. Lembram-se? De quando a equipa de marines que acompanha a Tenente Ellen Ripley (Sigourney Weaver) desce às catacumbas do gerador da colónia para aí descobrir o ninho da Rainha.

Atenção que não refiro isto como uma crítica negativa. Muito pelo contrário, pois esse é o meu segundo filme preferido da série Aliens.

Scorn ainda não tem data de lançamento concreta e será lançado para Windows e Xbox Series X.