Medir a pressão arterial no pulso: a nossa experiência com o Huawei Watch D3

A Huawei prometia este dispositivo desde o início de setembro, quando o conhecemos, em Munique. Desde então, a curiosidade tem sido apurada. Afinal, o Watch D3 promete ir além das funcionalidades habituais de um smartwatch, tendo a monitorização da pressão arterial como principal trunfo. Finalmente, pudemos testá-lo e ver o que vale em matéria de monitorização da saúde.

De forma discreta, a Huawei voltou a equipar a bracelete deste relógio com o seu maior trunfo: uma pequena bolsa de ar, capaz de transformar o pulso num ponto de medição da pressão arterial. Com esta nova geração, a marca pretende acompanhar o ritmo do nosso dia a dia, vigiando as oscilações da pressão arterial ao longo do dia e até durante a noite, quando o corpo descansa.

Pela primeira vez nesta família, essa atenção deverá estender-se aos momentos que antecedem e sucedem o exercício físico, analisando aquilo que o esforço pode revelar sobre o nosso organismo.

Além do verdadeiro foco na saúde, a Huawei conseguiu tornar o relógio mais fino, mais leve e, no papel, mais confortável, sem abdicar de um ecrã generoso ou das funcionalidades que esperamos de um smartwatch moderno.

Especificações + Dimensões 46,5 x 41 x 11,3 mm Peso 40 gramas (sem a bracelete) Tamanho do pulso Bracelete tamanho M : 130-160 mm

: 130-160 mm Bracelete tamanho L : 161-210 mm

: 161-210 mm Largura da bracelete: 25,5 mm Ecrã 1,91 polegadas AMOLED

408 x 480 pixeis, PPI 328 Caixa do relógio Material : liga de alumínio

: liga de alumínio Cores: Dourado; Dourado claro (em testes); Preto Bracelete do relógio Bracelete de couro compósito na cor areia

Bracelete de couro compósito na cor branca (em testes)

Bracelete preta de HNBR Sensores Sensor IMU de 9 eixos (acelerómetro, giroscópio, magnetómetro)

Sensor ótico de frequência cardíaca

Sensor de eletrocardiograma (ECG)

Sensor de luz ambiente

Sensor barométrico

Sensor de temperatura

Sensor de pressão diferencial

Sensor de Hall Botões Coroa giratória

Botão de Função e ECG Conectividade NFC

2,4 GHz, Bluetooth 6.0 com suporte a BR e BLE Requisitos do sistema Android 8.0 ou posterior

iOS 13.0 ou posterior Altifalante Sim Microfone Sim Ambiente Temperatura de Operação : 5 ºC a 40 ºC

: 5 ºC a 40 ºC Temperatura de Armazenamento/Transporte: -20 ºC a 55 ºC Bateria Até 6 dias em condições de uso normal

Até 1 dia com o recurso Monitorização Ambulatória da Pressão Arterial (MAPA) ativado

Porta de carregamento : sem fio

: sem fio Requisitos de tensão e corrente do carregador: 5-10V/2A

Depois de explorarmos o design, o desempenho e a experiência enquanto smartwatch numa análise dedicada, desta vez, olhámos para aquilo que distingue verdadeiramente o Watch D3: o acompanhamento da saúde.

Com as promessas da marca em cima da mesa, fomos descobrir o que esta pequena peça de engenharia tem para oferecer no campo da saúde e até que ponto a tecnologia que transportamos no pulso pode ajudar-nos a conhecer melhor o nosso próprio corpo.

Na caixa do Huawei Watch D3

O Huawei Watch D3 chega-nos com uma bracelete com airbag no tamanho L e uma bracelete curta, acompanhados por uma bracelete com airbag tamanho M e uma régua para medir a circunferência do pulso.

Tendo em conta que o relógio recorre a um sistema de insuflação para medir a pressão arterial, a escolha do tamanho adequado é fundamental para garantir o correto posicionamento da bolsa de ar e a fiabilidade das medições.

Assim sendo, a Huawei procura adaptar o equipamento às características físicas de cada utilizador, assegurando um ajuste tão confortável quanto necessário para o funcionamento da tecnologia.

Além da bracelete com airbag e do relógio em si, recebemos um carregador sem fio SuperCharger, que inclui o cabo de carregamento (mas não o adaptador de corrente), e os guias habituais: guia de Início Rápido, Guia de Uso, Informações de Segurança e Cartão de Garantia.

O que há de novo na monitorização da Saúde?

O Huawei Watch D3 quer assumir-se como um verdadeiro companheiro de saúde, colocando no nosso pulso funcionalidades que, até há poucos anos, dificilmente imaginaríamos encontrar num relógio. Com a medição da pressão arterial a servir de principal argumento, é nela que a Huawei concentra grande parte das novidades desta terceira geração.

Além de permitir a medição em qualquer momento, o Watch D3 acompanha as oscilações ao longo de 24 horas, incluindo durante o sono, e estreia a possibilidade de realizar medições antes e depois do exercício físico. A marca acrescentou ainda lembretes inteligentes, capazes de ter em conta alterações de temperatura e altitude, e ferramentas que ajudam a interpretar os valores recolhidos, procurando explicar os números que são apresentados no ecrã.

Entretanto, a Vista da saúde passa a reunir 11 indicadores numa avaliação de apenas 60 segundos, a monitorização do sono torna-se mais detalhada e o acompanhamento do bem-estar emocional passa a reconhecer 12 estados distintos. A estas melhorias junta-se a Comunidade Saúde, que permite acompanhar determinados indicadores de saúde dos familiares, mesmo à distância.

No conjunto, a Huawei procura fazer do Watch D3 um relógio capaz de oferecer uma visão mais completa da nossa saúde, sem exigir que estejamos constantemente atentos aos dados que recolhe.

Tudo o que o Huawei Watch D3 monitoriza

Por via de uma série de sensores e ferramentas de análise, o Watch D3 monitoriza os seguintes parâmetros:

Pressão arterial;

Monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA);

Pressão arterial antes e depois do exercício;

Ritmo cardíaco;

Eletrocardiograma (ECG);

Análise de arritmias através das ondas de pulso;

Deteção de rigidez arterial;

Medição da saturação de oxigénio no sangue (SpO2);

Temperatura da pele;

Adaptação à altitude elevada.

Relativamente à saúde feminina, o Watch D3 oferece um calendário do ciclo menstrual, que permite acompanhar e registar as diferentes fases do ciclo, com previsões sobre a ovulação e a data da próxima menstruação. Nesta área, é possível registar dados sobre atividade sexual, estado de espírito e sintomas físicos.

Estas funcionalidades procuram oferecer uma visão mais abrangente da saúde, reunindo no pulso informações que podem ajudar o utilizador a conhecer melhor o seu organismo e a acompanhar eventuais alterações ao longo do tempo.

O grande trunfo do D3: a pressão arterial

Com o tanto de alternativas de smartwatches que existe no mercado, as marcas precisam de procurar argumentos para destacarem as suas alternativas. No caso do D3, é a saúde, particularmente a pressão arterial.

🫀 Como é que o relógio mede a pressão arterial?

A Huawei integrou uma pequena bolsa de ar na bracelete do Watch D3, que insufla durante a medição, apertando ligeiramente o pulso, tal como acontece com a braçadeira de um medidor de tensão arterial convencional. Em conjunto com um sensor de pressão de elevada precisão, esta bolsa permite ao relógio obter os valores da pressão sistólica (mmHg) e diastólica (mmHg).

O processo utiliza o chamado método oscilométrico, que consiste em analisar as pequenas oscilações de pressão provocadas pela circulação do sangue enquanto a bolsa de ar insufla e desinsufla. Ao contrário de alguns dispositivos que recorrem a sensores óticos para estimar a pressão arterial, o Watch D3 realiza uma medição baseada na pressão exercida sobre o pulso.

Segundo a Huawei, a tecnologia conta ainda com certificação europeia ao abrigo do Regulamento dos Dispositivos Médicos (CE MDR) e registo junto da National Medical Products Administration (NMPA), na China. Apesar de não se refletir no dispositivo, trata-se de um enquadramento importante para um equipamento que pretende ir além das funcionalidades habituais de bem-estar de um smartwatch.

A precisão das leituras depende expressamente da forma como usamos o relógio. Por isso, a Huawei inclui diferentes tamanhos de bracelete e uma régua para medir a circunferência do pulso. Escolher o tamanho certo e garantir que a bolsa de ar fica bem posicionada é essencial para obter medições fiáveis.

Além disso, durante a medição, devemos estar sentados, com as costas apoiadas, os pés assentes no chão e o braço numa posição que mantenha o relógio à altura do coração, sendo importante permanecer imóvel e evitar falar. Este é, aliás, um processo que já conhecemos da medição tradicional da pressão arterial.

⏱️ A badalada MAPA para medições durante 24 horas

Uma vez que os valores da pressão arterial variam naturalmente ao longo do dia, influenciados pela atividade física, pelo descanso, pelo stress e por outros fatores, a Huawei incluiu no Watch D3 a monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA).

Com esta funcionalidade ativa, o relógio realiza medições automáticas em diferentes momentos do dia e da noite, incluindo durante o sono. Desta forma, em vez de oferecer apenas medições pontuais, ficamos com um registo mais completo das oscilações da pressão arterial ao longo da nossa rotina.

Durante o sono, é habitual que a pressão arterial diminua em relação aos valores registados durante o dia. No entanto, essa descida nem sempre acontece, pois há pessoas cuja pressão se mantém elevada durante a noite, uma situação que pode passar despercebida quando as medições são feitas apenas durante o dia.

Assim sendo, a recolha de dados em diferentes momentos procura ajudar a identificar padrões associados à hipertensão mascarada, quando a pressão arterial apresenta valores normais numa consulta, mas elevados fora do ambiente clínico, ou ao chamado efeito de bata branca, que acontece quando os valores sobem perante um profissional de saúde, apesar de serem mais baixos no dia a dia.

🚴‍♀️ Medir a pressão arterial antes e depois do exercício

Uma das grandes novidades desta terceira geração é a medição da pressão arterial antes e depois do exercício físico. Afinal, ela varia quando praticamos atividade física.

Com o Watch D3, é possível medir a pressão arterial antes e depois de uma caminhada, corrida ou volta de bicicleta, acrescentando uma dimensão interessante à monitorização cardiovascular.

Antes de começar, a Huawei recomenda um período de repouso de cerca de cinco minutos, seguido de uma medição da pressão arterial. Depois, podemos realizar uma atividade física durante aproximadamente 20 a 30 minutos e voltar a medir a pressão, pelo menos 60 segundos após terminar o exercício.

O relógio apresenta também recomendações relacionadas com a intensidade da atividade, procurando ajudar o utilizador a enquadrar o esforço que está a realizar. Ao comparar os valores obtidos antes e depois, é possível acompanhar a resposta da pressão arterial ao exercício e observar como esta evolui ao longo de diferentes sessões de treino.

De ressalvar que o Watch D3 não mede continuamente a pressão arterial enquanto corremos ou pedalamos. Por sua vez, as leituras são realizadas em momentos específicos, com o utilizador parado e na posição adequada.

🛎️ Lembretes inteligentes

Uma vez que a regularidade e consistência são palavras-chave da monitorização da pressão arterial e do histórico que a Huawei convida a criar com este relógio, o Watch D3 permite programar lembretes. Desta forma, vamos sendo avisados de que devemos fazer uma nova medição.

A configuração é feita diretamente no relógio, bastando abrir a app Pressão arterial, deslizar até à opção Mais e selecionar Notificação de medição, sendo possível definir:

Uma notificação única , escolhendo os dias em que queremos recebê-lo;

, escolhendo os dias em que queremos recebê-lo; Uma notificação periódica, definindo o intervalo horário e a frequência dos avisos.

No momento programado, o relógio vibra e apresenta uma notificação, permitindo iniciar a medição ou ignorar o lembrete. De ressalvar que estes avisos não funcionam em simultâneo com a MAPA.

Dentro da opção Mais, encontra-se a Medição para convidado, que permite que outra pessoa meça a sua pressão arterial sem que os dados sejam guardados nos nossos registos.

Análise de saúde

Perceber como os muitos valores que o Watch D3 nos apresenta evoluem ao longo do tempo é um dos argumentos mais relevantes deste relógio. Através da Análise de saúde, a Huawei procura transformar os dados recolhidos em informação mais fácil de interpretar e, por isso, mais útil para o utilizador comum.

Em vez de apresentar medições isoladas, esta ferramenta permite acompanhar tendências da pressão arterial, comparar resultados de diferentes dias e observar as alterações registadas ao longo de vários períodos de monitorização. Desta forma, torna-se mais simples perceber se os valores se mantêm relativamente estáveis ou se existem oscilações que merecem atenção.

Os dados são apresentados de forma visualmente clara, através de uma interface muito intuitiva, que disseca a análise e mostra recomendações para melhorar os resultados. A análise baseia-se não apenas na pressão arterial, mas também nos dados do sono, exercício físico e bem-estar emocional.

Vista da saúde

Tendo em conta que nem sempre temos tempo ou paciência para abrir várias aplicações e consultar individualmente os diferentes indicadores de saúde, a Huawei reúne várias destas informações numa única avaliação, a Vista da saúde, que demora cerca de 60 segundos.

Durante este processo, o Watch D3 recolhe e analisa dados de diferentes áreas da saúde, reunindo 11 indicadores num só relatório, que fica disponível na app Huawei Health.

Aplicação Huawei Health

O Huawei Watch D3 permite consultar os principais indicadores de saúde diretamente no pulso, mas a aplicação Huawei Health torna a análise mais completa, apresentando os resultados de forma visualmente apelativa e simplificada.

No caso da pressão arterial, além de guardar os valores de cada medição, a aplicação apresenta gráficos e relatórios que nos permitem acompanhar a sua evolução, comparar diferentes dias e consultar os resultados da monitorização de 24 horas. Desta forma, conseguimos perceber melhor como a pressão arterial varia ao longo da nossa rotina, incluindo durante o sono.

Na app Huawei Health encontramos, também, o histórico da frequência cardíaca, do sono e da atividade física, bem como os níveis de Preparação para cada dia, com recomendações.

Comunidade Saúde

Através da aplicação, é possível criar uma comunidade e convidar familiares ou amigos a partilharem os seus dados. Para adicionar um novo membro, é necessário ler um código QR, que permite estabelecer a ligação entre os utilizadores.

Depois de aceitarem o convite e autorizarem a partilha, podemos acompanhar informações como a pressão arterial, a frequência cardíaca, a qualidade do sono, o número de passos e os resultados da Análise de saúde. Em caso de valores anormais, é possível enviar alertas, dando a oportunidade aos familiares de estarem mais atentos a eventuais alterações.

Bateria

Segundo a Huawei, a bateria pode durar até seis dias numa utilização normal, mas este valor desce para apenas um dia com a MAPA ativa, considerando medições automáticas a cada 15 minutos. Da nossa experiência, com a MAPA ativa e uma utilização moderada das restantes funcionalidades, a bateria durou cerca de um dia e meio.

Sem a monitorização ambulatória, a autonomia aumentou significativamente. Numa utilização normal, o Watch D3 acompanhou-nos durante vários dias sem precisar de carga extra, cumprindo a promessa de autonomia da Huawei.

Em relação ao carregamento, num dos testes, a bateria passou dos 20% para os 70% em cerca de 30 minutos.

Veredicto

Disponível por 449 euros, em Portugal, o Huawei Watch D3 deixa claro que a tecnologia pode, de facto, ajudar-nos a conhecer melhor o nosso organismo e a, pelo menos, estarmos mais atentos à nossa saúde.

Além da monitorização do sono, da frequência cardíaca e de outros indicadores, a possibilidade de acompanhar a pressão arterial ao longo do dia e da noite reforça a nossa conclusão de que podemos tirar benefício do relógio. Ainda mais, tendo em conta que muitos dos padrões poderiam passar-nos, de outra forma, despercebidos.

Também com o Watch D3, à semelhança de outros modelos, a Huawei mostra que um smartwatch pode fazer mais do que apresentar números, ajudando-nos a percebê-los, clarificando dados à primeira vista complexos.

Apesar da autonomia mais curta com a MAPA ativa, o Watch D3 dá-nos verdadeiras ferramentas para compreender melhor o nosso corpo e tomar decisões mais conscientes sobre a nossa saúde, não substituindo, ainda assim, o acompanhamento médico.