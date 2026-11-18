Quando um técnico termina uma intervenção, o trabalho ainda não acabou. Falta documentá-lo, obter a assinatura do cliente e enviar tudo para o escritório. A FullyOps propõe uma resposta: o relatório da intervenção gerado automaticamente e assinado no local.

Imagine uma sexta-feira, 17h40. O Carlos, técnico de assistência, acabou a última intervenção da semana. O equipamento está a funcionar, o cliente está satisfeito e o fim de semana está à porta.

Só há um problema: a folha de obra ficou no banco da carrinha, meio preenchida, escrita à pressa. O trabalho está feito. Mas, para a empresa, ainda não existe.

Quando a informação fica na carrinha

O papel tem uma vantagem: toda a gente sabe usá-lo. Tem também um grande problema: só existe onde foi deixado. Uma folha de obra pode:

Perder-se a caminho do escritório;

Chegar ilegível ou incompleta;

Esquecer peças, horas e deslocações;

Ficar dias à espera de quem a passe para o computador.

Uma folha perdida, cinco custos

1. Informação perdida. Sem um registo fiável, ninguém sabe ao certo o que foi feito, que peças foram usadas ou quanto tempo demorou. Dias depois, tudo depende da memória do técnico.

2. Atrasos. O relatório chega dias depois. A faturação fica à espera dele, e o dinheiro também.

3. Deslocações. Falta um detalhe, uma assinatura, a confirmação de uma peça. Resultado: uma chamada ou, pior, uma segunda ida ao cliente que ninguém planeou.

4. Horas. O técnico gasta tempo a reconstruir o dia. O escritório gasta tempo a transcrever, corrigir e confirmar. É trabalho pago duas vezes.

5. Comunicação. “Já terminaste?” “Onde está a folha?” “Quantas horas foram?” O WhatsApp enche-se de perguntas que a própria intervenção devia ter respondido.

Há ainda um sexto custo, menos visível: o valor do serviço. Quando o relatório chega tarde, ou não chega, o cliente fica apenas com a fatura. O diagnóstico, as peças substituídas e o tempo dedicado ficam invisíveis.

Um serviço só é valorizado quando é documentado e assinado no momento. Quando o cliente vê o que foi feito e confirma ainda no local, há menos margem para dúvidas. E a empresa pode avançar para a faturação com tudo certo.

O relatório constrói-se enquanto o trabalho acontece

A FullyOps é uma plataforma portuguesa, desenvolvida por quem conhece o dia a dia das empresas de assistência técnica, com suporte em português. Aqui, o relatório não é uma tarefa para fazer no fim do dia. Vai sendo construído ao longo da ordem de trabalho. No fim, basta um clique. O caminho tem seis passos:

Criar ordem de trabalho (OT) → Planear → Técnico na app → Fotos e material → Assinatura → Relatório enviado

1. Criar a OT

Cliente, morada, equipamentos, prioridade e responsável ficam definidos logo à partida. É o ponto de partida de tudo o que vem a seguir.

2. Planear

A OT entra no calendário e o técnico é notificado. Há trabalhos ainda por agendar? Podem ser colocados diretamente no calendário, sem sair da vista.

3. O técnico abre a OT na app

Tem à mão o cliente, o local, os contactos e os equipamentos. A morada abre no Google Maps, Apple Maps ou Waze. Ao longo do dia, regista na própria OT os períodos de viagem e de trabalho: datas, horas e distância. Sem apontar em papel, sem “depois passo a limpo”.

4. Fotografias e material

Em cada ação, o técnico regista o equipamento intervencionado, o trabalho realizado, as observações do cliente, fotografias e outros anexos.

As peças usadas escolhem-se do catálogo, com a respetiva quantidade. Se a peça não estiver no catálogo, pode ser registada como peça avulso. Faltou material? A requisição de peças faz-se na própria OT.

5. Assinatura no local

O relatório é gerado com um clique, com toda a informação já reunida. O técnico pode acrescentar comentários, mostra o resultado ao cliente e este assina digitalmente, ali mesmo. O serviço fica reconhecido no momento em que acontece.

6. Relatório enviado

Segue por email para o cliente e para o email interno da empresa. Sem esperar pelo fim do dia e sem depender de mais uma mensagem. Uma solução ideal para empresas de assistência técnica e manutenção, nas áreas de AVAC e refrigeração, eletricidade, elevadores, equipamentos industriais, geradores, entre outras. Veja este fluxo numa demonstração.

O que vai dentro do relatório

O relatório reúne tudo o que aconteceu na intervenção:

Cliente (empresa e contacto), OT e data;

Equipamentos intervencionados;

Anomalias, trabalho realizado e peças usadas;

Tempos de trabalho e de viagem;

Requisições associadas.

E tem a marca da empresa: logótipo e templates de relatório personalizáveis. Para o cliente, é um documento profissional. Para a empresa, é prova do trabalho feito. O cliente pode ainda descarregar o relatório durante o número de dias que a empresa definir.

A assinatura do cliente no local está disponível a partir do plano Basic. Para quem já trabalha com software de gestão ou de faturação, o plano Business inclui integrações com Sage e Odoo.

Voltemos à sexta-feira, 17h40

Na versão FullyOps, o Carlos termina a intervenção, gera o relatório e o cliente assina ali mesmo. O email segue para o cliente e para o escritório. A folha de obra? Já não existe. Na segunda-feira, ninguém liga a ninguém para saber o que aconteceu.

Um serviço bem feito merece ficar bem documentado.

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