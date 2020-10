Nestes três últimos meses de 2020, a Apple poderá colocar no mercado uma série de novos produtos. Um dos mais falados são os auscultadores AirPods Studio, que surgem na linha dos over-the-ear (por cima da orelha) para uma nova secção de produtos áudio. Aliás, recentemente demos conta que a Apple removeu das suas lojas os dispositivos que serão concorrentes a estes e outros produtos do segmento.

Assim, falou-se no lançamento desta linha de dispositivos aquando da apresentação do iPhone 12, no próximo dia 13. No entanto, ao que parece, a Apple terá empurrado esta novidade para um evento a acontecer em novembro.

AirPods Studio, sempre virão para o mercado este ano

A notícia chega através do leaker Jon Prosser que referiu saber, por intermédio de pessoas ligadas a fornecedores, que o lote inicial dos auscultadores “AirPods Studio” só ficará pronto no final de outubro. O leaker, que nem sempre acerta, mas acerta muitas vezes, deixou a informação que uma fonte anónima terá dito que a produção em larga escala dos auscultadores da nova gama Apple para o áudio “estará completa” a 20 de outubro.

Num tweet, Prosser dá vários cenários, inclusive o da Apple efetivamente anunciar no evento do dia 13:

A produção em massa do AirPods Studio não estará completa antes do dia 20 de outubro. Suponho que eles ainda podem anunciá-los no evento de 13 de outubro e enviá-los no final deste mês ou início do próximo.

Portanto, há uma possibilidade de um novo evento em novembro, até porque se fala em vários produtos para o segmento Áudio. No entanto, o cronograma de fabrico, “vazado” pela tal fonte anónima, não descarta a possibilidade do produto ser anunciado antes.

Também pode ser possível que eles sejam divulgados via comunicado à imprensa no final deste mês. Ou empurrado para o evento de novembro. Pessoalmente, não sei que caminho eles farão com certeza.

Disse Prosser num tweet.

Evento da Apple “Hi, Speed”

A empresa sinalizou que em breve expandirá a sua linha de dispositivos de áudio. No início desta semana, foi notória a movimentação nas lojas, foram removidos os auscultadores de terceiros, colunas de som e outros acessórios.

Há rumores de que a Apple lançará um lote de novos equipamentos de áudio nos próximos meses. Portanto, aparecerá a linha de auscultadores over-the-ear “AirPods Studio” com tecnologia de cancelamento de ruído, reconhecimento de orientação via chip U1 e reprodução de som premium.

Relembramos o que há coisa de um mês circulou na web como “fuga de informação”: